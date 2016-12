BORSE EUROPA - Indici virano in negativo dopo Fed Filadelfia

indici chiusura

alle 16,40 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.062,47 -1,12 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.373,72 -0,68 1.483,47

DJ Stoxx banche 378,98 -0,63 510,33

DJ Stoxx oil&gas 398,29 -0,91 411,61

DJ stoxx tech 270,46 +0,01 307,69 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 17 gennaio (Reuters) - Le borse europee girano in negativo dopo aver registrato le prime dichiarazioni di Ben Bernanke di fronte alla commisione Bilancio della Camera Usa e, soprattutto, dopo aver incassato un dato che rafforza i timori di scivolamento in recessione dell'economia a stelle e strisce.

Il presidente della Fed ha ribadito di essere pronto a interventi incisivi sui tassi e ha parlato di un outlook economico peggiore, con rischi al ribasso per la crescita.

Molto più preoccupanti, per gli investitori, l'indice sulle condizioni economiche nella regione medio-atlantica, infatti, a gennaio è crollato a -20,9, il minimo dal settembre 2001.

L'indice FTSEurofirst .FTEU3, tonico prima di questo uno-due proveniente dagli Usa, perde oltre mezzo punto percentuale, mentre gli indici dei principali listini sono passati in rosso.

Il passaggio al segno meno è generalizzato a tutti i settori, ma sono soprattutto i titoli ciclici, che rimbalzavano nella prima parte della seduta, ad aver cambiato direzione.

Male, in particolare, lo stoxx dell'auto , in calo di un punto percentuale, mentre il segmento che riunisce le società che operano nelle materie prime arretra di circa due punti percentuali, con la compagnia mineraria ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) che lascia sul terreno oltre il 3% dopo aver annunciato trattative per acquisire due miniere di ferro per 5,5 miliardi di dollari.

Leggermenti positivi i panieri delle tlc e delle utilities, che si confermano settori difensivi.