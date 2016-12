BORSE EUROPA - Indici tonici con ciclici, corre automotive su Gm

indici chiusura

alle 15,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.518,31 +2,74 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 880,61 +2,14 831,97

DJ Stoxx banche 186,69 +1,88 149,51

DJ Stoxx oil&gas 305,43 +2,66 264,50

DJ Stoxx tech 175,56 +2,08 152,86 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 1 giugno (Reuters) - Le borse europee proseguono in deciso rialzo, spinte dai segnali di ripresa dell'economia mondiale.

La formalizzazione dell'avvio della procedura fallimentare per General Motors (GM.N: Quotazione) non ha smorzato l'ottimismo degli investitori, che si traduce nella debolezza del dollaro e nella corsa dei prezzi delle materie prime, tutti sintomi di ritrovato appetito di asset rischiosi.

L'avvio positivo di Wall Street ha rafforzato la tendenza rialzista.

Attorno ale 15,50 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in rialzo del 2% circa, dopo aver raggiunto 881,27 punti, massimo dal 9 gennaio. Fra i singoli mercati, il Dax tedesco .GDAXI balza di oltre tre punti percentuali, l'azionario francese .FCHI guadagna oltre il 2% e la borsa di Londra .FTSE sale dell'1,5% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Giornata molto brillante per le società minerarie . RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) sale di oltre il 5% dopo aver concordato l'allungamento della scadenza entro la quale la cinese Chinalco deve confermare se aiuterà l'espansione dell'impianto Yarwun 2 Aluminia. Il comparto vede XSTRATA XTA.L avanzare di quasi il 7%, ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) di oltre il 6% e BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) di quasi il 5%.

* Tonico il settore automotive , affatto depresso dal fallimento di Gm, sostenuto soprattutto dai rally di PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione), +8% circa, e RENAULT (RENA.PA: Quotazione), +7% circa. Il mercato, secondo gli analisti, accoglie con soddisfazione la soluzione di salvataggio pilotato della casa di Detroit.

* In denaro tutti i comparti ciclici industriali. Il paniere delle costruzioni vede acquisti generalizzati.

* Banche positive, ma un po' frenate da alcuni temi. BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) arretra del 2%, nella giornata in cui si sono diffuse voci, smentite, riguardanti la presenza dell'amministratore delegato Baudoin Prot sull'aereo AIR FRANCE (AIRF.PA: Quotazione) sparito dagli schermi radar mentre era in volo per il Brasile. Il titolo Air France sale di oltre mezzo punto percentuale.

* La corsa dei prezzi del greggio si traduce in acquisti di titoli del comparto energetico . Fra gli altri, TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) e ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) oltre +2%.

* Bene il paniere dei tecnologici , con NOKIA NOK1V.HE che avanza di oltre il 3% nella giornata in un cui HQ Bank ne ha avviato la copertura con "buy".

* ARCANDOR (AROG.DE: Quotazione) sale di quasi il 10% dopo che il numero uno del socialdemocratici tedeschi si è detto favorevole a offrire un sostegno statale alla società. Un esponente dei conservatori si è opposto.

* Al palo i settori tradizionalmente difensivi. Le utilities vedono CENTRICA (CNA.L: Quotazione) lasciare sul terreno quasi il 4% dopo aver annunciato un'acquisizione per circa 3,2 milioni di sterline in contanti.