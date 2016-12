Borse Europa: indici in rialzo, bene oil e farmaceutici

MILANO (Reuters) - Borse europee in rialzo a inizio seduta, aiutate dal progresso dei titoli farmaceutici dopo i risultati positivi pubblicati su un farmaco per cardiopatici della Sanofi-Aventis.

Alle 9,35 il FTSEurofirst 300 sale dello 0,48% a 1.366,39 dopo aver archiviato due sedute consecutive in rialzo.

Tra i titoli in evidenza:

*BRITISH AIRWAYS sale del 2,9%, dopo un avvio in rialzo del 5%, grazie a un utile annuale in crescita del 45%, in linea con le attese, e all'annuncio di un dividendo di 5 pence, il primo dal 2001.