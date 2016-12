BORSE EUROPA - Indici positivi con banche ma c'è cautela

indici chiusura

alle 9,40 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.050,43 +0,40 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.071,57 +0,74 1.506,61 DJ Stoxx banche 267,26 +1,53 424,26 DJ Stoxx oil&gas 324,03 +0,85 442,02 DJ Stoxx tech 202,68 +1,62 304,27 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 ottobre (Reuters) - Borse europee positive, anche se senza troppo slancio, nella speranza che il Senato americano voti a favore di una nuova versione del piano di salvataggio del sistema bancario.

In recupero i bancari con Barclays (BARC.L: Quotazione), Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) e Hsbc (HSBA.L: Quotazione). "Il segnale negativo è che il tutto è affidato a un ottimismo senza molta sostanza al momento", commenta Justin Urquhart Stewart di Seven Investment Management.

Intorno alle 9,40 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,45%. Tra le singole borse europee, l'indice di Londra FTSE 100 .FTSE sale dell'1,4%, il Dax tedesco .GDAXI è piatto, il francese Cac 40 .FCHI avanza dello 0,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) in rialzo di oltre il 3%, RIO TINTO RIO.LZ di oltre il 6% dopo che l'autorità di controllo australiana ha autorizzato l'offerta di BHP da circa 114 miliardi di dollari per Rio.

* Affonda a Londra LONMIN (LMI.L: Quotazione) dopo che Xstrata XTA.L ha negato di voler fare un'offerta formale per il produttore di platino.

* Denaro sui bancari irlandesi con ANGLO IRISH BANK ANGL.I. Ieri il governo irlandese ha annunciato che garantirà tutti i depositi bancari.