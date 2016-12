BORSE EUROPA - Indici in rialzo su rally settore high tech

indici chiusura

alle 9,45 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.715,54 +0,66 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.289,25 +0,60 1.506,61 DJ Stoxx banche 351,17 +0,89 424,26 DJ Stoxx oil&gas 392,59 +0,41 442,02 DJ stoxx tech 241,76 +2,23 304,27 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 16 aprile (Reuters) - Le borse europee si muovono in rialzo, grazie ad alcuni risultati trimestrali delle banche regionali Usa sopra le stime e alle rassicuranti prospettive del gigante dei semiconduttori Intel Corp, che hanno cancellato i timori dall'andamento degli utili delle aziende.

Intorno alle 9,45 italiane l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3, paniere dei principali titoli del Vecchio Continente, sale dello 0,60% a 1.289,24 punti.

Sugli scudi le banche e il settore tecnologico.

Gli investitori guarderanno anche ai dati Usa sui prezzi al comsumo e all'apertura di nuovi cantieri a marzo alle 14,30. Attesi, inoltre, i risultati trimestrali di JpMorgan e Wells Fargo, fra i finanziari, e di Ibm e eBay, nel settore tecnologico.

"I numeri annunciati da Intel alla chiusura dei mercati ieri dovrebbero dare un forte impulso ai titoli dei semiconduttori", dice un broker.

Tra i titoli in evidenza:

* Fra i tecnologici, che sono le azioni più comprate stamani, svettano NOKIA NOKIV.HE con un balzo del 3% e INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) in crescita del 5,3%. Bene anche i telefonici, come VODAFONE (VOD.L: Quotazione) e TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione), in salita rispettivamente dell'1,5% e dell'1,8%.

* Balzo anche per TELIASONERA TLSN.ST (+6%) dopo che il quotidiano francese Le Figaro scrive che FRANCE TELECOM FTE.PA (-2,5%) sta studiando una possibile offerta sul grappo attraverso una scambia azionario. Nessun commento da parte delle due società.

* TISCALI (TIS.MI: Quotazione) balza dell'8% dopo indiscrezioni stampa sul prossimo arrivo di offerte non vincolanti per l'Isp sardo.