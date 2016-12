Borse europee, bancari in calo, bene energetici su scia petrolio

indici chiusura

alle 16,30 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.525,04 -1,06 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.260,80 -0,52 1.314,42 DJ Stoxx banche 312,38 -0,74 337,67 DJ Stoxx oil&gas 422,01 +0,74 435,73 DJ stoxx tech 236,37 -0,56 249,25 ---------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 16 giugno (Reuters) - I titoli europei scendono, con in testa le banche, dopo la pubblicazione dei dati dell'industria manufatturiera dello Stato di New York di giugno, peggiori delle aspettative, e dopo che Lehman Brothers LEH.N ha confermato di aver chiuso il secondo trimestre con perdite per 2,8 miliardi di dollari.

L'unico indice in territorio positivo è quello che raggruppa i titoli energetici , sulla scia dell'impennata del prezzo del greggio arrivato a sfiorare i 140 dollari a barile.

Intorno alle 16,30 l'indice tedesco .GDAXI perde lo 0,9%, l'iglese Ftese 100 .FTSE lo 0,22%, e l'indice francese Cac 40 .FCHI lo 0,8%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le compagnie aeree la British Airways BAY.L perde oltre il 5%, scontando il prezzo del petrolio arrivato a sfiorare 140 dollari al barile. Anche Air France ARIF.PA, che stamattina ha fatto un balzo del 2,5% dopo che Goldman Sachs l'aveva aggiunta alla pan-Europe list aumentando il rating a "buy" da "neutral", scende oltre il 2%. Iberia IBLA.MC perde oltre il 6% e Ryanair (RYA.I: Quotazione) intorno al 5%.

* BlueBay Asset Management BBAY.L perde il 13,86%, dopo aver annunciato che probabilmente i profitti annuali non saranno all'altezza delle previsioni.

* Il titolo della banca inglese Barclays (BARC.L: Quotazione), controcorrente rispetto agli altri titoli bancari guadagna oltre il 4%, dopo aver detto di aver intenzione di vendere azioni per 4 miliardi di sterline. Banco Santander (SAN.MC: Quotazione), Société Générale (SOGN.PA: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) e Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) stanno perdendo tutte tra il 2 e il 3,5%

* Prosegue la flessione del settore dei media , con l'eccezione della britannica Yell YELL.L che avanza di oltre tre punti percentuali sulle indiscrezioni di stampa riguardanti le pressioni degli investitori istituzionali per un cambio di management.

* Perde il 3,58% la francese Eads EAD.PA, dopo che due studi legali americani hanno annunciato di voler intraprendere una class action nei confronti del gruppo aerospaziale per frode e insider trading in occasione della ritardata consegna del superjumbo A380 nel 2005-6.