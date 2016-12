BORSE EUROPA - Indici in calo su prese beneficio, focus su G20

indici chiusura

alle 9,30 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.042,60 -1,38 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 728,42 -0,72 831,97

DJ Stoxx banche 123,05 -1,07 149,51

DJ Stoxx oil&gas 253,99 -1,28 264,50

DJ Stoxx tech 144,03 -1,66 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 1 aprile (Reuters) - L'esordio del secondo trimestre dell'anno vede le borse europee aprire in calo sulle prese di beneficio che seguono i forti guadagni di ieri.

L'attenzione si sposta sul vertice del G20 a Londra dove potrebbero essere trattate modalità congiunte per far fronte alla crisi globale. "Camminiamo tutti sui carboni ardenti in attesa di sapere cosa succederà al G20", commenta Justin Stewart, direttore di Seven Investment Management.

Sono pesanti i bancari, con LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) in calo del 3,5%, HSBC (HSBA.L: Quotazione) delo 0,9%, BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) del 2,3%, SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) del 3,7%.

Intorno alle 9,30 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede circa 1% dopo aver guadagnato ieri oltre il 3,5%.

Tra i singoli listini anche Londra .FTSE arretra di un punto, Parigi .FCHI più pesante cede 1,6% mentre Francoforte .GDAXI è -1,3%.

Tra i titoli in evidenza:

*Il leader cementiero mondiale LAFARGE LAFP.PA ha lanciato il suo aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro finalizzato alla riduzione del suo debito e perde il 5%.

* Mentre si avvicina una decisione sul destino delle grandi case auto Usa, la francese RENAULT (RENA.PA: Quotazione) sale del 3%. A marzo le vendite sono aumentate del 5% a livello nazionale e gli ordini in Europa sono state simili a quelle del 2008.

* UBS UBSN.VX si avvia con +2,8% dopo la nomina dell'ex AD di Credit Suisse Ulrich Koerner come Chief Operating Officer in una ristrutturazione che coinvolge 15.000 persone.

* GM (GM.N: Quotazione) GM.F perde oltre il 28% a Francoforte sui timori di fallimento. Secondo il Financial Times la ex-grande di Detroit avrebbe chiesto al governo inglese 600 milioni di sterline in aiuto del marchio locale Vauxhall.

* VIENNA INSURANCE GROUP (VIGR.VI: Quotazione) manterrà il dividendo a 1,10 euro per azione e aggiungerà il pagamento di un bonus di 0,90 euro per azione dopo aver registrato nel 2008 un aumento del 24% negli utili, grazie ai maggiori profitti in Europa dell'Est. Il titolo sale del 3,6%.