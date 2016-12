BORSE EUROPA - Indici positivi, spingono energetici, banche, tlc

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.439,07 +1,56 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 860,98 +1,27 831,97

DJ Stoxx banche 181,06 +1,33 149,51

DJ Stoxx oil&gas 288,95 +1,65 264,50

DJ Stoxx tech 172,52 +1,28 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 1 luglio (Reuters) - Apertura tonica per le borse europee guidate da titoli dell'energia, bancari e tlc.

Alle 9,40 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l'1% circa, come lo Stoxx 600 .STOXX. Sui singoli listini Ftse 100 .FTSE, Cac-40 .FCHI e Dax .GDAXI salgono tra l'1,3% e l'1,6%.

Oggi sono attesi i dati Usa sui disoccupati ADP e sull'ISM manifatturiero - mentre per i cruciali dati sul lavoro Usa si dovrà aspettare fino a domani.

Tra i titoli in evidenza:

* Energetici brillanti con il rincaro del greggio, tornato sopra i 70 dollari/barile. BP (BP.L: Quotazione), ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) avanzano dell'1-1,5%.

* Sugli scudi le banche , bistrattate nelle ultime sedute, con COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) e BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) in rialzo dell'1,2-1,8%.

* L'upgrade di Credit Suisse sul settore europeo delle tlc fa salire tutti i titoli del comparto .

* Vento in poppa per M&S (MKS.L: Quotazione), +4% dopo che alcuni analisti hanno alzato le stime di utili annuali per la società. Più 5% anche per CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione), che ha annunciato un piano di ristrutturazione e taglio costi.

* Scivolone per RHJ INTERNATIONAL RHJI.BR: la società, in trattative per rilevare Opel, perde oltre il 10% dopo aver annunciato deludenti risultati del trimestre

* Rialzo del 13% per PHARMING (PHAR.AS: Quotazione), che ha confermato esito positivo degli studi sul farmaco Rhucin.

* Tonica STM (STM.PA: Quotazione)(STM.MI: Quotazione). Secondo indiscrezioni stampa lo stato francese potrebbe rilevare la quota di Areva.