BORSE EUROPA - Indici peggiorano dopo avvio Wall Street

indici chiusura

alle 16,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.833,52 -1,36 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 987,53 -1,01 831,97

DJ Stoxx banche 232,77 -1,50 149,51

DJ Stoxx oil&gas 303,02 -0,86 264,50

DJ Stoxx tech 189,41 -0,76 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 1 ottobre (Reuters) - L'avvio in rosso di Wall Street rafforza la tendenza ribassista delle borse europee.

Il quarto trimestre, dunque, comincia con un'inversione di tendenza rispetto ai tre mesi precedenti, che hanno visto i mercati azionari europei registrare la migliore performance negli ultimi dieci anni.

A penalizzare le borse sono le prese di beneficio scattate sui settori ciclici, che hanno guidato il rally del terzo trimestre.

Attorno alle 16,15 italiane, il FTSEurofirst 300 perde l'1,1% circa. Tra le singole piazze, il Ftse 100 .FTSE di Londra scende dell'1,1% circa, il Cac 40 .FCHI di Parigi arretra dell'1,5% circa e il Dax .GDAXI di Francoforte dell'1,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* In deciso calo il paniere delle società minerarie . VEDANTA RESOURCES (VED.L: Quotazione), però, è in controtendenza grazie all'incremento di rating deciso da Morgan Stanley e al miglioramento del target price varato da Deutsche Bank.

* Debole il comparto bancario , mentre gli assicurativi si difendono, sostenuti da MUNICH RE (MUVGn.DE: Quotazione), che guadagna oltre due punti percentuali dopo aver annunciato che riavvierà il piano di acquisto di azioni proprie.

* La corsa di FIAT FIA.MI consente all'automotive di limitare il ribasso. Il paniere vede MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) scendere di oltre quattro punti percentuali dopo che il direttore finanziario, Jean-Dominique Senard, intervistato dal Wall Street Journal, ha detto di non vedere segnali di ripresa.

* In calo le società attive nelle costruzioni , ma BOUYGUES (BOUY.PA: Quotazione) guadagna oltre un punto percentuale sulle indiscrezioni di stampa riguardanti un contratto da 916 milioni di euro in Qatar.

* Il comparto delle società finanziarie vede BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES (BME.MC: Quotazione), la società a cui fa capo la borsa di Madrid, cadere di oltre quattro punti percentuali, come conseguenza del crollo dei volumi di scambi (-35,5%) nel mese di settembre.

* Flessione del 4% circa per BAE Systems (BAES.L: Quotazione): il maggiore contrattista europeo nel settore della difesa, secondo la Bbc, verrà incriminato dal Serious Fraud Office britannico con l'accusa di corruzione in relazione a contratti conclusi in diversi Paesi.

* TANDBERG ASA TAA.OL balza del 10% circa: il colosso Cisco System (CSCO.O: Quotazione) ha detto che rileverà il produttore norvegese di apparecchiature per videoconferenze per 3 miliardi di dollari in contanti.

* GAS NATURAL (GAS.MC: Quotazione) arretra di oltre tre punti percentuali: la francese SUEZ ENVIRONNEMENT (SEVI.PA: Quotazione), come atteso, ha ceduto il 2% nell'utility spagnola.