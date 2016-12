BORSE EUROPA - Indici in rialzo, bene oil, aiutano dati Usa

indici chiusura

alle 16,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.870,86 +0,43 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.368,71 +0,65 1.506,61 DJ Stoxx banche 360,47 +0,37 424,26 DJ Stoxx oil&gas 445,16 +2,04 442,02 DJ stoxx tech 256,23 +1,87 304,27 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 16 maggio (Reuters) - Le borse europee sono positive, sostenute dai dati Usa sui nuovi cantieri superiori alle previsioni degli analisti.

I nuovi cantieri ad aprile sono saliti dell'8,2%.

Alle 16 indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 in rialzo dello 0,65%, l'indice dei petroliferi sale del 2%.

Tra i titoli in evidenza:

* I petroliferi TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) (+2,5%), BP (BP.L: Quotazione) (+2%) e ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.AS: Quotazione) (+1,9%), in linea con il prezzo del greggio che vale oltre 125 dollari al barile.

* SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) guadagna il 2,2% dopo un rapporto scientifico secondo cui i pazienti affetti da aritmia cardiaca hanno meno probabilità di finire in ospedale se curati con il farmaco sperimentale Multaq, prodotto dall'azienda.

* BRITISH AIRWAYS BAY.L sale del 3,6% dopo l'utile netto in crescita del 45% in linea con le attese e dopo aver annunciato che intende rivedere la capacità, i costi e il network per far fronte al peggioramento dello scenario economico.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) in calo del 4,9% dopo che FT ha scritto che Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N: Quotazione) di Warren Buffett si è ritirata dall'offerta per la divisione assicurativa britannica di Royal Bank of Scotland.

* BELGACOM BCOM.BR perde il 2,6% dopo aver registrato un calo delle vendite peggiore delle attese e aver ribadito i target 2008.

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) in rialzo del 2,2%. L'AD Wolfgang Ziebart lascia a fine giugno.

* BRITISH ENERGY BGY.L ha ricevuto diverse proposte di takeover, comprese alcune che valutano la società sopra gi prezzi di borsa.