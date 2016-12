BORSE EUROPA - Indici calano a minimi dopo apertura Wall Street

indici chiusura

alle 16,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.124,08 -2,86 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.102,34 -2,76 1.314,42 DJ Stoxx banche 252,81 -5,02 337,67 DJ Stoxx oil&gas 372,39 -1,98 435,73 DJ stoxx tech 208,67 -2,37 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 15 luglio (Reuters) - L'azionario europeo scivola ai minimi di seduta dopo l'apertura negativa della Borsa Usa, zavorrata dalle parole del presidente della Fed, Ben Bernanke, sullo stato di salute del settore finanziario.

Maglia nera del Vecchio Continente le banche, con lo stoxx paneuropeo di settore che cede oltre il 5%.

Intorno alle 16,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3, che ha toccato a metà giornata i minimi da maggio 2005, scende del 2,91. Tra le singole Borse, il DAX tedesco .GDAXI arretra del 2,76%. L'inglese FTSE .FTSE perde il 3,05% e il francese CAC 40 .FCHI il 2,52%.

Tra i titoli in evidenza:

* La società di servizi finanziari belga-olandese FORTIS FOR.BR FOR.AS viaggia in calo del 16% a causa dell'avvio di un'indagine informale dell'organo di vigilanza olandese Afm sul piano di rafforzamento finanziario del gruppo.

* A livello di settori, colpito quello dei prodotti per la cura della casa e della persona dopo che Ubs ha tagliato le stime sugli utili del comparto. "I margini operativi sono penalizzati dalla brusca impennata dei costi e da un mix di fattori che derivano dal rallentamento della crescita nei mercati sviluppati a più alta redditività", dice una nota.

* Venduta pesantemente HENKEL (HNKG_p.DE: Quotazione) (-4%). Ubs ha previsto utili per azione in calo del 2,9% nel 2008 e ha tagliato il target price del 16% a 31 euro. Tra le altre, L'OREAL (OREP.PA: Quotazione) perde il 2,31% in coda a un peggioramento del target price a 74 da 89 euro. RECKITT BENCKISER (RB.L: Quotazione) cede il 3,17% dopo che Ubs a tagliato il prezzo obiettivo a 3 centesimi di sterlina da 3,35.

* Deboli anche i media (-2,7% lo Stoxx ) con la rete britannica ITV (ITV.L: Quotazione) in calo del 7,93% e il gruppo dell'informazione THOMSON REUTERS TRIL.L che perde oltre il 6%. Ribassi più lievi per PEARSON (PSN.L: Quotazione) e REED ELSEVIER (REL.L: Quotazione), giù del 2,32% e del 2,90% ciascuna.

* Sul fronte degli acquisti, CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione) sale del 6%. La società di componentistica auto ha ricevuto un'offerta da parte di Schaeffler Group, secondo la stampa. Secondo il Financial Times Deutschland Schaeffler deterrebbe già il 30% del capitale. Alcune fonti hanno detto che oggi è stato convocato un cda di "emergenza" della società sotto attacco.

* Voci di mercato di un interesse da parte del colosso assicurativo francese AXA (AXAF.PA: Quotazione) spingono all'insù l'advisor finanziario tedesco MLP (MLPG.DE: Quotazione) (+2,65%).