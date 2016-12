BORSE EUROPA - Indici in rosso con finanziari

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.164,88 -1,60 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.117,15 -1,48 1.314,42 DJ Stoxx banche 258,96 -2,71 337,67 DJ Stoxx oil&gas 378,50 -0,37 435,73 DJ stoxx tech 210,23 -1,61 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 15 luglio (Reuters) - Le borse europee aprono in ribasso, sulla scia dei persistenti timori per il settore finanziario che hanno fatto chiudere in rosso anche le piazza americana e quella asiatica.

Il collasso di Indymac venerdì ha controbilanciato l'ottimismo generato dal piano del governo Usa per salvare Fennie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.M, che era comunque stato interpretato dai trader come un ulteriore segnale di debolezza del mercato.

Le perdite più nette sono dell'indice che raggruppa i titoli finanziari .

A livello di dati macro la giornata è particolarmente ricca. Alle 10,30 è previsto l'indice dei prezzi al consumo di giugno della Gran Bretagna; alle 11,00 il dato Zew di luglio sulla fiducia dell'economia tedesca.

Negli Stati Uniti sono attesi alle 14,30 ora italiana l'Indice manufatturiero Empire Fed New York, i prezzi alla produzione di giugno, le vendite al dettaglio di giugno e le scorte dell'industria. Alle 16,00 Ben Bernanke, presidente della Federal Reserve, terrà la sua audizione semestrale al Senato americano, presentando il rapporto sulla politica monetaria e le stime macro della Fed.

Intorno alle 10,00 il DAX tedesco .GDAXI, che ha toccato il suo minimo da tre mesi, scende dell'1,96%. L'inglese FTSE .FTSE perde l'1,47% e il francese CAC 40 .FCHI l'1,36%.

Tra i titoli in evidenza:

* CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione), unico titoli del Dax in territorio positivo, sale oltre il 6%. La società di componentistica auto ha ricevuto un'offerta da parte di Schaeffler Group, secondo la stampa. Secondo il Financial Times Deutschland di oggi, diverse banche hanno acquistato azioni con una call option per Schaeffler, che così deterrebbe già il 30% del capitale.

* La francese DANONE (DANO.PA: Quotazione) perde il 3,54% dopo che Citigroup ha tagliato il suo ratinga a "hold" da "buy" e il suo target price a 45 euro da 62 euro, riflettendo il rischio di un aumento della concorrenza nel mercato dello yogurt.

* Tra le banche più colpite dagli sviluppi della crisi finanziaria, BRADFORD & BINGLEY BB.L, giù del 7,55%, che nell'assemblea straordinaria prevista giovedì dovrebbe votare a favore di un aumento di capitale da 400 milioni di euro. Male anche BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione), FORTIS FOR.AS, COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) e ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), che perdonto tra il 3% e il 5%.

* GDF GAZ.PA guadagna lo 0,23%, recuperando le proprie perdite, dopo che il suo presidente, Jean-François Cirelli, e quello di SUEZ LYOE.PA, Gérard Mestrallet, hanno annunciato un dividendo straordinario di 0,80 euro per azione.

* NOKIA NOK1V.HE scende del 2,2%, dopo una raffica di giudizi negativi. Chevreux ha tagliato il rating della società specializzata in cellulari a "underperform" a "perform". Citgroup ha tagliato il suo target price a 24 euro da 27 euro, con rating invariato a "buy", mentre Westlb ha tagliato il rating a "add" da "buy" e il suo target price a 18,2 euro da 25,5 euro.