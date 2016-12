BORSE EUROPA - Indici positivi con finanziari in 1° seduta trim4

indici chiusura

alle 10,20 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.882,40 +0,34 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.001,40 +0,39 831,97

DJ Stoxx banche 237,17 +0,36 149,51

DJ Stoxx oil&gas 307,19 +0,51 264,50

DJ Stoxx tech 191,72 +0,45 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 1 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo debutta in territorio positivo nel primo giorno del quarto trimestre sostenuto dagli acquisti diretti verso i finanziari, in particolare assicurativi .

Intorno alle 10,20 il FTSEurofirst 300 avanza dello 0,4% circa; tra le singole piazze il Ftse 100 .FTSE è sale dello 0,25%, il Cac 40 .FCHI di altrettanto e il Dax .GDAXI dello 0,5%.

Ieri l'indice ha lasciato sul terreno lo 0,5% ma, tra luglio e settembre, ha guadagnato il 17,3%, la migliore performance trimestrale in quasi 10 anni.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto pressione BAE Systems (BAES.L: Quotazione): il maggiore contrattista europeo nel settore della difesa cede circa il 2% dopo che, secondo la BBC, il Serious Fraud Office britannico intende incriminarlo con l'accusa di corruzione in relazione a contratti conclusi in diversi paesi.

* In grande spolvero TANDBERG ASA TAA.OL: il colosso Cisco System (CSCO.O: Quotazione) ha detto che rileverà il produttore norvegese di apparecchiature per videoconferenze per 3 miliardi di dollari in contanti.

* In evidenza MUNICH RE (MUVGn.DE: Quotazione) dopo che il maggiore gruppo di riassicurazione del mondo ha annunciato che riavvierà il piano di riacquisto di azioni proprie

* GAS NATURAL (GAS.MC: Quotazione) è stata sospesa dalle negoziazioni e ha ripreso a trattare in ribasso dopo le 10 nel giorno in cui la francese SUEZ ENVIRONNEMENT (SEVI.PA: Quotazione), come atteso, ha ceduto quasi tutta la propria partecipazione di circa il 2% nell'utility spagnola.

* La cinese VTION WIRELESS TECHNOLOGY V33G.DE, prima matricola in oltre un anno a quotarsi al segmento "prime standard" della borsa di Francoforte, ha debuttato oggi salendo sopra il prezzo di collocamento prima di ripiegare.

* Restando sul mercato tedesco, Q-CELLS QCEG.DE perde terreno, in sintonia con altri concorrenti attivi nell'energia solare, penalizzata da indiscrezioni stampa secondo le quali il partito dei liberali della Fdp starebbe spingendo per una riduzione dei sussidi al settore.