BORSE EUROPA-Indici in calo su timori crisi liquidità B. Stearns

indici chiusura

alle 15,30 var% 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.565,73 -0,94 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.270,45 -0,75 1.506,61

DJ Stoxx banche 334,69 -1,16 424,26

DJ Stoxx oil&gas 376,23 -0,75 442,02

DJ stoxx tech 236,63 -1,29 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è scosso nel pomeriggio da un'ondata di vendite provocate dai timori di problemi di liquidità per Bear Stearns dopo che la Fed di New York e JP Morgan hanno annunciato un piano di finanziamenti per la banca americana.

Alle 15,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,22% a 1.254,56 punti. Sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE ritraccia dello 0,65%, il Cac 40 .FCHI dello 0,84%, il Dax .GDAXI dello 0,62%.

La peggior performance del DJ Stoxx è quella delle banche, che cedono sull'indice di settore il 2,15%. Male anche i retailer , in calo del 2,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* Banche sotto i riflettori con BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) che perde il 4,4%, UBS UBS.VX il 4,3%, HBOS HBOS.L il 3,56% e SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) il 2,7%.

* Restano venduti i titoli della grande distribuzione dopo una nota negativa da parte di Goldman Sachs sul settore. TESCO (TSCO.L: Quotazione) perde il 3% alla pari di SAINSBURY (SBRY.L: Quotazione).

* In lieve calo i petroliferi (-0,71% l'indice di settore). BG BG.L retrocede del 2,24% e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) perde l'1%, mentre ROYAL DUTCH SHELL RDS.L è al palo.

* In controtendenza rispetto al mercato le società minerarie RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) e ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) in buon rialzo sulla scia del prezzo dell'oro.

* A livello di singoli titoli BANG & OLUFSEN BOb.CO sconta un ribasso a due cifre dopo aver ridotto le previsioni per l'esercizio 2007/08, a causa di un mercato difficile.