BORSE EUROPA - Indici in rialzo dopo vendite ieri

indice chiusura

alle 9,30 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.391,67 +0,48 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.518,23 +0,56 1.483,47

DJ Stoxx banche 431,88 +0,44 510,33

DJ Stoxx oil&gas 438,10 +0,83 411,61

DJ stoxx tech 309,37 +0,77 307,69 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono positive dopo i ribassi di ieri, sostenute dalla chiusura sopra i minimi di Wall Street.

Positive le banche, con HSBC (HSBA.L: Quotazione) in rialzo dello 0,6% e BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) stabile dopo una buona partenza. Bene i petroliferi sostenuti dal prezzo del greggio.

Le società immobiliari British Land (BLND.L: Quotazione) e Land Securities (LAND.L: Quotazione) sono in rialzo sulle attese per un ripresa del consolidamento del settore in Europa, dopo che la notizia, riportata da Cinco Dias, che la spagnola Colonial (COL.MC: Quotazione) sta tenendo colloqui per una fusione con la francese Gecina (GFCP.PA: Quotazione). I titoli di Colonial sono sospesi.

Alle 9,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,57% at 1,518,23 dopo un calo del 2,4% ieri.

"Probabilmente è ancora un po' presto per tornare sulle banche, perchè la visibilità che abbiamo sui bilanci è ancora relativamente limitata", dice Thierry Lacraz, strategist di Pictet & Cie.

Tra i titoli in evidenza:

NORTHERN ROCK NRK.L balza di quasi il 5%, dopo che il gruppo Olivant ha detto che proseguirà i colloqui per l'acquisto della banca. Secondo una fonte vicina alla vicenda, la decisione è arrivata dopo che è stato garantito al gruppo di investitori che verrà trattato in modo equo rispetto ai concorrenti.

COLONIAL (COL.MC: Quotazione) è sospesa alla borsa di Madrid. La società spagnola ha in corso colloqui con Joaquin Rivero, presidente del gruppo francese Gecina (GFCP.PA: Quotazione) (+0,26%), su una fusione che darebbe vita a il secondo grupppo del settore dopo British Land BLND.MC (+0,7%), scrive Cinco Dias.

RENAULT (RENA.PA: Quotazione) sale di oltre l'1% dopo aver detto che le vendite nel mondo a novembre sono aumentate del 15,5%.