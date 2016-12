Borse Europa, Indici in ribasso in scia Wall Street

indici chiusura

alle 9,45 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 3.659,42 -1,1 4.395,61 FTSEurofirst300 1.272,33 -0,98 1.506,61 DJ Stoxx banche 347,82 -1,4 424,26 DJ Stoxx oil&gas 381,60 -0,85 442,02 DJ stoxx tech 237,51 -1,34 304,27 ---------------------------------------------------------------

PARIGI (Reuters) - Le borse europee si muovono sotto la parità per la quinta seduta consecutiva, mentre i timori per i risultati societari continuano a far tremare gli investitori.

I riflettori oggi sono puntati sui dati delle vendite al dettaglio negli Usa, attesi alle 14,30 italiane, che forniranno un'indicazione sullo stato di salute della maggiore economia mondiale.

"I fattori negativi che pesano sulla fiducia delle famiglie si sono intensificati a marzo e aprile: i prezzi del gasolio sono saliti a nuovi record e l'occupazione è diminuita a marzo", commenta un esperto.

Intorno alle 9,45 italiane l'indice FTSEurofirst 300, paniere dei principali titoli del Vecchio Continente, cede l'1% a 1.271,67.

Tra i titoli in evidenza:

* PHILIPS ELECTRONICS, gruppo olandese di elettronica al consumo, è in deciso ribasso dopo aver annunciato un calo dei profitti del 28%, al di sotto delle attese degli analisti, causato dalle perdite della sua attività di televisori.

* BRITISH AIRWAYS, compagnia aerea britannica, cede oltre il 3%, scivolando tra i titoli peggiori della borsa londinese dopo che Morgan Stanley ha tagliato la raccomandazione sul titolo a "underweight" da "equalweight" e ha ridotto il target price a 120 pence da 245.

* La società alimentare francese DANONE è in calo dello 0,40%, nonostante abbia riportato una crescita del 18,7% nelle vendite del primo trimestre e abbia confermato gli obiettivi di crescita 2008 per ricavi e utili.