Borse Europa, indici positivi, grande distribuzione in calo

LONDRA (Reuters) - Le borse europee sono in lieve rialzo dopo un'apertura negativa con i titoli finanziari e delle vendita al dettaglio deboli, che compensano gli aumenti dei minerari. Occhi sui dati sull'inflazione Usa nel pomeriggio.

Tra i titoli in evidenza:

* BANG & OLUFSEN scivola del 20% dopo aver ridotto le previsioni per l'esercizio 2007/08, a causa di un mercato difficile.

* RIO TINTO, BHP BILLITON, ANGLO AMERICAN in buon rialzo sulla scia del prezzo dell'oro. Il metallo giallo è salito in modo deciso e si tiene in vista della barriera psicologica a 1.000 dollari all'oncia.