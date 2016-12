BORSE EUROPA-Indici positivi,forti Fannie, Freddie a Francoforte

indici chiusura

alle 9,45 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.231,58 +1,06 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.139,96 +1,2 1.314,42 DJ Stoxx banche 268,43 +1,84 337,67 DJ Stoxx oil&gas 383,47 +0,15 435,73 DJ stoxx tech 216,90 +1,51 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 luglio (Reuters) - Le piazze europee aprono positivamente, sulla scia del piano di salvataggio preparato dal governo Usa per Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N, le due società che erogano mutui e pilastro del sistema immobiliare statunitense.

Particolarmente buona è la performance dell'indice automobilistico , in progresso di oltre il 3%, trascinato dal rally di CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione), che sale di oltre il 20%.

A livello macro, oggi sono attesi i risultati della produzione industriale della zona euro di maggio (11,00), attesa in calo del 2,3% su mese e dello 0,3% su anno.

A Washington si riunisce la Federal reserve per discutere sulle correzioni nalle regolamentazioni sui mutui (16,00).

Intorno alle 9,45 l'inglese FTSE 100 .FTSE è in progresso dell'1,62%, l'indice tedesco Dax .GDAXI dello 0,99% e il Cac 40 francese dell'1,41%.

Tra i titoli in evidenza:

* FANNIE MAE (FNM.F: Quotazione) FNM.N e FREDDIE MAC (FRE.F: Quotazione) FRE.N, quotate anche sulla piazza tedesca, salgono del 15,42% la prima e del 17,69% la seconda. Sulla piazza americana i due titoli venerdì hanno chiuso in ribasso rispettivamente del 22,35% e del 3,13%, perdendo oltre il 40% nell'arco di tutta la scorsa settimana.

* CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione) sale di oltre il 20%, con la società di ingegneria Schaeffler che ha fatto un'offerta da 10 miliardi di euro per comprarla, secondo quanto riferiscono il Financial Times e il Frankfurter Allgemeine Zeitung.

* BRADFORD & BINGLEY BB.L guadagna oltre il 25%. La banca inglese, che sta recuperando le perdite degli ultimi giorni e adesso è ai livelli di una settimana fa, prevede che un'amplissima maggioranza di azionisti voterà a favore di un aumento di capitale da 400 milioni di sterline nell'assemblea straordinaria prevista giovedì.

* FERROVIAL (FER.MC: Quotazione) sale di circa il 9%, dopo che BAA, operatore degli aeroporti inglesi comprato nel 2006 dalla società spagnola, ha annunciato che il piano di rifinanziamento del proprio debito ha fatto progressi significativi. La società ha detto che scambierà obbligazioni in euro e sterline per nuovi titoli per un totale di 2,5 miliardi di euro e 2,8 miliardi di sterline.