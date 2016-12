BORSE EUROPA -Indici positivi scia Wall Street dopo dati vendite

indici chiusura

alle 15,40 var % 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 0 .STOXX50E 3.824,77 +0,55 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.340,65 +0,48 1.506,61

DJ Stoxx banche 362,61 +1,71 424,26

DJ Stoxx oil&gas 391,78 -0,20 442,02

DJ stoxx tech 278,69 -0,52 304,27 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 13 febbraio (Reuters) - Le borse europee girano in positivo nel primo pomeriggio sulla scia dei dati sulle vendite al dettaglio Usa, migliori delle attese, che hanno alleviato i timori sulle prospettive delle spese dei consumatori della maggiore economia mondiale.

Secondo i dati del dipartimento del Commercio le vendite al dettaglio a gennaio sono salite dello 0,3%, una ripresa inattesa - gli analisti avevano previsto un calo dello 0,2% - che riflette la forza delle vendite di nuove auto e benzina.

Positiva anche la partenza di Wall Street, che ha dato ulteriore slancio ai listini europei.

A livello settoriale brillano le auto (+1,9% lo Stoxx ) guidate dai progressi di Peugeot e Renault, bene intonate le banche in un mercato che continua a soppesare l'offerta del miliardario Usa Warren Buffett di riassicurare alcune passività dei maggiori assicuratori di bond.

Restano deboli i petroliferi mentre il gruppo svizzero di engineering ABB ABBN.VX crolla dopo l'uscita del suo AD.

Intorno alle 15,40 sui singoli mercati l'Ftse londinese .FTSE cede lo 0,1%, il Dax di Francoforte .GDAXI sale dello 0,35% e il Cac 40 parigino .FCHI guadagna lo 0,73%.

Tra i titoli in evidenza:

* ABB ABBN.VX lascia sul terreno il 7,5% dopo l'uscita di scena dell'amministratore delegato Fred Kindle motivata da conflitti sulla strategia del gruppo, in una mossa a sorpresa tra speculazioni sui suoi piani di acquisizioni.

* PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) balza del 5,5% dopo la pubblicazione dei risultati annuali, chiusi con una forte crescita degli utili.

* Lettera su THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione), che cede oltre il 3% dopo i dati sul primo trimestre dell'esercizio fiscale generalmente in linea con le attese del mercato, con gli analisti non particolarmente colpiti dallo sviluppo degli utili.

* Il gruppo olandese della birra HEINEKEN (HEIN.AS: Quotazione) balza del 5,5% grazie a giudizi positivi dei broker che tirano su il titolo dopo diverse settimane di debolezza.

* ARCELOR MITTAL (ISPA.AS: Quotazione) scivola di oltre il 3% nonostante la presentazione di risultati 2007 in linea con le attese e l'annuncio di previsioni ottimistiche per il primo trimestre 2008. Gli analisti rilevano tuttavia che la guidance per il primo trimestre non era al massimo delle attese e che il balzo del titolo nelle ultime sedute ha aperto spazi per prese di profitto.

* LAGARDERE (LAGA.PA: Quotazione) mette a segno un progresso del 3,5% su indiscrezioni stampa secondo cui l'authority francese AMF dovrebbe assolvere la società dall'accusa di insider dealing nell'ambito dell'inchiesta sui ritardi nelle consegne dei superjumbo A380 da parte del gruppo dell'aerospazio EADS EAD.PA, di cui Lagardere è un importante azionista.