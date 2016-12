BORSE EUROPA - Indici cedono oltre 1% con bancari

indici chiusura

MILANO, 13 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo scivola di oltre un punto percentuale esaurendo la spinta innescata dall'offerta da 800 miliardi di dollari di Warren Buffett per salvare un gruppo di riassicuratori di bond americani.

Sui listini grava la debolezza dei bancari, con Barclays (BARC.L: Quotazione) e UBS UBSN.VX in calo di oltre due punti percentuali, mentre salta all'occhio il ribasso di Bradford & Bingley BB.L. L'istituto crolla del 12% dopo aver annunciato perdite legate all'esposizione ad alcuni asset.

Intorno alle 9,45 il benchmark paneuropeo FTSEUrofirst 300 <,FTEU3> si muove in ribasso dell'1,24% 1 1.317,72 punti.

Sui singoli mercati l'Ftse londinese .FTSE arretra dello 1,42%, il Dax di Francoforte .GDAXI dell'1,27% e il Cac 40 parigino .FCHI dell'1,05%.

Tra i titoli in evidenza:

* NORTHERN ROCK NRK.L cede oltre il 7% dopo che una fonte ha riferito che Virgin è il candidato preferito dal governo britannico per rilevare la banca in difficoltà. Tuttavia l'azienda del mliardario Richard Branson dovrà alzare la sua offerta se vuole evitare che prenda piede l'ipotesi nazionalizzazione, al momento la soluzione migliore per i contribuenti.

* Sempre a Londra venduta RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) (-1,7%), nonostante il colosso minerario abbia archiviato il secondo semestre in rialzo del 9%, grazie ad una produzione record di minerale ferroso. L'azienda ha ribadito oggi il suo no all'offerta ostile della rivale BHP Billiton (BHP.AX: Quotazione), spiegando che c'è un "abisso" tra quella proposta e il giusto valore della società.

* ARCELOR MITTAL (ISPA.AS: Quotazione) scivola di circa 3% dopo la presentazione di risultati 2007 in linea con le attese e l'annuncio di previsioni ottimistiche per il primo trimestre 2008.

* PEUGEOT (RENA.PA: Quotazione) (+3,57%) è una delle poche note positive dell'indice francese dopo la pubblicazione dei risultati annuali.

* In controtendenza anche TOTAL (TOTF.PA: Quotazione), in lieve progresso (+0,2%) dopo la pubblicazione della trimestrale. Il colosso energetico ha registrato negli ultimi tre mesi dell'anno una crescita del 14% degli utili, favorita dal caro greggio e da un modesto incremento della produzione.

* A Parigi prosegue il momento negativo di ALCATEL-LUCENT ALUA.PA, fanalino di coda del CAC francese.