BORSE EUROPA - Indici negativi, bancari sotto pressione

indice chiusura

alle 9,30 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.416,22 -1,19 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.528,55 -1,16 1.483,47

DJ Stoxx banche 436,37 -1,80 510,33

DJ Stoxx oil&gas 439,91 -0,37 411,61

DJ stoxx tech 312,22 -1,00 307,69 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 13 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso in apertura sulla scia dell'Asia, con i titoli finanziari sotto pressione per i nuovi timori legati alla crisi dei mutui subprime, in un mercato dove sorgono i dubbi sull'efficacia del piano delle banche centrali.

Alle 9,30 FTSEurofirst 300 index .FTEU3 in calo dell'1,16% a 1.528,55 punti.

Bank of America (BAC.N: Quotazione) e Wachovia Corp WB.N hanno annunciato nuove svalutazioni nel quarto trimestre e le banche europee hanno offerto aggiornamenti sul settore.

Northern Rock NRK.L ha parlato di un impatto negativo da 281 milioni di sterline, HBOS HBOS.L, il più grande operatore britannico nel settore dei mutui, ha parlato di un impatto di 180 milioni di sterline nel valore degli asset.

L'indice DJ Stoxx European delle banche perde l'1,6%, Northern Rock oltre il 5%, HBOS il 3,8%.

Tra i titoli da segnalare:

BANCHE FRANCIA (BNPP.PA: Quotazione) (CAGR.PA: Quotazione) (SOGN.PA: Quotazione) segnano ribassi intorno 2%. Cinque banche hanno deciso di tenere 1 miliardo di euro in titoli garantiti per fornire liquidità ai fondi francesi che si dovessere trovare in difficoltà per la crisi del credito.

NORTHERN ROCK NRK.L perde oltre il 5%. Il gruppo di investitori Olivant ha scritto alla società minacciando di ritirarsi dal piano di salvataggio, a meno che non vengano soddisfatte determinate condizioni, ha detto uan fonte. La banca ha detto che la sua esposizione alla crisi dei mutui si tradurrà in svalutazioni per 281 milioni di sterline.

NOVARTIS NOVN.VX in controtendenza sale di oltre l'1%. Ha annunciato un piano di ristrutturazione, che comporterà un taglio di 2.500 posti di lavoro, il 2,5% del totale della forza lavoro, con lo scopo di risparmiare 1,6 miliardi di dollari all'anno al 2010.

ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) (MT.N: Quotazione) perde il 2% circa. Le azioni di China Oriental Group Co Ltd (0581.HK: Quotazione) sono balzate del 31%, dopo l'offerta di ArcelorMittal.

PRODUTTORI AUTO (RENA.PA: Quotazione) (PEUP.PA: Quotazione) (BMWG.DE: Quotazione) (DAIGn.DE: Quotazione) (VOWG.DE: Quotazione), deboli, potrebbero ricevere multe per miliardi di euro all'anno per non aver rispettato i limiti Ue all'inquinamento, scrive un giornale tedesco, citando una bozza della Commissione European.