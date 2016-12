BORSE EUROPA - Indici negativi, pesano realizzi, inflazione

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.517,58 -0,71 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.251,53 -0,75 1.314,42 DJ Stoxx banche 309,59 -0,47 337,67 DJ Stoxx oil&gas 419,35 -0,38 435,73 DJ stoxx tech 235,08 -0,5 249,25 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 13 giugno (Reuters) - Le borse europee si muovono in terreno negativo, con flessioni comunque inferiori al punto percentuale, colpite anche dai realizzi sui guadagni della vigilia.

Inoltre, continuano a pesare i timori di inflazione e il mercato guarda ai dati sui prezzi al consumo Usa a maggio che verranno diffusi nel pomeriggio per avere conferme su questo fronte. Le attese degli economisti sono di un incremento dello 0,5% a maggio e di un 3,9% su anno.

"L'inflazione costituisce il principale fattore negativo per gli azionari. Di conseguenza, qualsiasi buona notizia sul fronte petrolio o dati (macroeconomici) darebbe un sostanziale sostegno", commenta a Parigi Arthur van Slooten, strategist di Societé Generale.

Intorno alle 9,50 l'indice tedesco Dax .GDAXI cede lo 0,54%, quello inglese Ftse 100 .FTSE perde lo 0,8%. Cac 40 .FCHI in calo dello 0,88%.

Tra i titoli in evidenza:

*Denaro su UBS UBSN.VX, anche se rallenta rispetto all'avvio. La banca svizzera ha annunciato di aver completato l'emissione dei diritti legati all'aumento, sottoscritti al 99,4% del totale di nuove azioni offerte.

*Progresso vicino al 6% per il finanziario britannico HBOS HBOS.L. L'autorità del settore finanziario britannica ha annunciato che richiederà informazioni sulle posizioni short delle società che emettono diritti.

*Calo del 30% circa per AEA TECHNOLOGY AAT.L, peggior titolo alla borsa di Londra. La società di consulenza per l'energia e l'ambiente ha annunciato un aumento di capitale a sconto per l'acquisizione della statunitense PPC per 165 milioni di dollari in contanti.