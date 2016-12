BORSE EUROPA - Indici aprono pesanti zavorrati da bancari

indici chiusura

alle 10,10 var% 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.562,47 -2,33 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.257,83 -2,1 1.506,61

DJ Stoxx banche 336,69 -3,3 424,26

DJ Stoxx oil&gas 379,33 -1,53 442,02

DJ stoxx tech 236,26 -2,23 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 13 marzo (Reuters) - Avvio di seduta in deciso ribasso sulle piazze europee: esaurita l'euforia accesa dall'ultima iniezione di liquidità decisa dalle banche centrali, tornano le vendite sui titoli finanziari e sul sentiment pesano i nuovi record del greggio (110 dollari al barile).

L'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 interrompe un rally durato due giorni e, poco dopo le 10, cede due abbondanti punti percentuali. Sui singoli mercati il Ftse britannico .FTSE perde il 2,2%, il CAC 40 .FCHI il 2,54% e il Dax tedesco .GDAXI il 2,6%.

Crollo del 70% alla borsa di Amsterdam per CARLYLE CAPITAL CAPITAL CARC.AS, controllata dal fondo americano Carlyle, che in extremis non ha trovato un accordo con i creditori.

La maglia nera va ai bancari con UBS UBSN.VX in calo del 4,7%, BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) DEL 4,3% e COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) che cede oltre il 5%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto pressione anche il comparto auto dove è lettera marcata per CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione): secondo una fonte vicina al dossier, il gruppo tedesco di componentistica auto potrebbe rinegoziare l'acquisto da 11,4 miliardi di euro di VDO Automotive da SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione).

* Le vendite non risparmiano neppure l'industria estrattiva: KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione) ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna offerta di acquisto dalla concorrente EURASIAN NATURAL RESOURCES ENRC.L. Il gruppo britannico aveva detto che avrebbe potuto essere interessato a rilevare il produttore di rame Kazakhmys. Effetto contagio per i colossi Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), penalizzati anche da timori per la crescita del settore minerario.

* NOKIA NOK1V.KE pesa sui tecnologici. Nuovi minimi per ASML (ASML.AS: Quotazione): il produttore di macchinari per la produzione di chip lascia sul terreno circa il 4% nel giorno in cui Citigroup ha abbassato il prezzo obiettivo a 21,7 da 24,6 euro confermando la raccomandazione "buy". Nel settore, l'annuncio di un incremento del 95% degli ordini nel quarto trimestre e un outlook più ottimistico per il 2008 impenna le quotazioni della tedesca AIXTRON AIXG.DE.

* I declassamenti di diversi broker affossano su minimi storici il venditore inglese di prodotti per costruzioni WOLSELEY (WOS.L: Quotazione)

* Un esercizio deludente e il ridimensionamento delle stime penalizza il gruppo di logistica PANALPINA (PWTN.S: Quotazione) alla borsa di Zurigo.