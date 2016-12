BORSE EUROPA - Indici negativi, calano auto, crolla Elan

indici chiusura

alle 10,30 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.339,71 -0,87 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.170,49 -0,81 1.314,42 DJ Stoxx banche 291,94 -0,67 337,67 DJ Stoxx oil&gas 368,33 -1,49 435,73 DJ stoxx tech 233,92 -0,35 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 31 luglio (Reuters) - Le borse europee si muovono in territorio negativo nei primi scambi dela giornata, sulla scia dei pesanti cali delle piazze asiatiche e di Wall Street. Le borse sono appesantite anche da un profit warning dalla casa automobilistica BMW BMW.DE e dal crollo della casa farmaceutica irlandese Elan ELN.I che cede il 70%.

Intorno alle 10,00 l'indice FTSEurofirst .FTEU3 è in calo dello 0,81 a 1170,49.

Le case automobilistiche hanno guidato le perdite nei primi scambi di oggi, dopo che Bmw, seguendo le orme della concorrente Daimler (DAIGn.DE: Quotazione), ha lanciato un profit warning dicendo che non raggiungerà i target del 2008 a causa di un peggioramento significativo delle condizioni del mercato.

"Non mi sorprende con un euro così forte. Le case automobilistiche sono tutte nella stessa sitauzione visto che non possono esportare", ha detto Mic Mills, un trader di TradIndex. L'euro forte contro il dollaro rende le esportazini non competitive.

Per quanto riguarda le principali piazze europee Londra perde con l'FTSE 100 .FTSE in calo dello 0,63%, il Dax tedesco .GDAXI cala dello 0,87% e il Cac-40 .FCHI dello 0,75%.

A livello macro l'attenzione degli investitori si concentra sui dati relativi algli occupati mensili negli Usa e l'indice Ism manifatturiero sempre di luglio.

Tra i titoli in evidenza:

* ELAN ELN.I crolla del 70,37%. Il gruppo farmaceutico ha annunciato due nuovi casi di potenziale morte cerebrale in pazienti affetti da sclerosi multipla che erano stati trattati con il farmaco Tysabri di sua produzione.

* LAFARGE LAFP.PA cede attorno al 7% dopo l'utile operativo del primo semestre inferiori alle attese. Cheuvreux ha tagliato il target a 75 da 85 euro.

* BME (BME.MC: Quotazione), il regolatore del mercato spagnolo è sceso del 2,77% dopo aver deluso gli investitori con i propri risultati trimestrali.

* In forte calo gli automobilistici guidati da BMW (BMWG.DE: Quotazione). Il paniere europeo dei titoli automobilistici cede intorno al 2,8% con BMW a guidare le perdite, segnando -7,78%, seguita da PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) che perde il 5% circa e DAIMLER DAIgn.DE in calo intorno al 2,6%.

* Tra i titoli energetici l'inglese British Energy BGY.L cede intorno al 4,7%, dopo l'annuncio che la cessione a Edf (EDF.PA: Quotazione) non andrà in porto. Il gruppo francese ha registrato un leggero calo in avvio di seduta, intorno allo 0,75%, sostenuto dalle notizie relative ai risultati trimestrali, leggermente migliori delle attese.