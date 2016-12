BORSE EUROPA - Indici accelerano dopo Buffett, brillano auto

indici chiusura

alle 15,35 var % 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 0 .STOXX50E 3.755,56 +2,10 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.315,83 +1,93 1.506,61

DJ Stoxx banche 352,30 +2,69 424,26

DJ Stoxx oil&gas 387,00 +1,95 442,02

DJ stoxx tech 275,45 +1,76 304,27 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Le borse europee accelerano nel primo pomeriggio sulla scia delle dichiarazioni del miliardario americano Warren Buffett, che ha detto alla Cnbc che il suo fondo Berkshire Hathaway ha proposto di rilevare passività degli assicuratori di bond.

La notizia ha dato slancio ai futures Usa e Wall Street ha aperto in rialzo.

Intorno alle 15,35 sui singoli mercati europei l'Ftse londinese avanza dell'1,86%, il Dax di Francoforte del 2,2% e il Cac 40 parigino del 2%.

A livello settoriale brillano gli automobilistici dopo una lettura migliore del previsto dell'indice Zew sulle aspettative economiche della Germania, importante costruttore di auto. Il DJ Stoxx del comparto guadagna il 3,6%, il migliore tra gli indici settoriali europei.

L'aumento dei prezzi dei metalli di base e preziosi mette le ali ai minerari , che avanzano del 2,8%.

Recuperano decisamente terreno assicuratori e bancari, pesantemente colpiti dalle vendite alla vigilia.

Tra i titoli in evidenza:

* CREDIT SUISSE CSGN.VX azzera sostanzialmente le perdite della mattinata. La banca ha chiuso il quarto trimestre con un calo del 49% dell'utile netto, ma ha anche annunciato svalutazioni per subprime minori rispetto alle precedenti stime.

* Lettera su XSTRATA XTA.L (-1%), dopo che il gruppo ha respinto un'offerta in cash e azioni da 76 miliardi di dollari da parte del gruppo minerario brasiliano Vale (VALE5.SA: Quotazione), secondo quanto scritto dal Financial Times.

* Il produttore tedesco di camion MAN (MANG.DE: Quotazione) balza del 6% dopo che Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione) ha accresciuto la sua quota con diritto di voto nella svedese Scania SCVb.ST, una mossa che secondo i trader riaccende le speculazioni sull'attesa fusione MAN-Scania.

* IKB IKBG.DE mette a segno un balzo di oltre il 10%. Secondo fonti vicine alla situazione, l'istituto controllato dal governo tedesco KfW sta valutando l'emissione di un bond convertibile in azioni Deutsche Post (DPWGn.DE: Quotazione) destinata a raccogliere fondi per sostenere la banca in difficoltà.