BORSE EUROPA -Indici in rialzo trainati da settore materie prime

indici chiusura

alle 9,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.830,04 +0,75 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.352,21 +0,71 1.506,61 DJ Stoxx banche 364,80 +0,38 424,26 DJ Stoxx oil&gas 434,44 +1,18 442,02 DJ stoxx tech 248,91 -1,53 304,27 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 12 maggio (Reuters) - Le borse europee recuperano terreno nei primi scambi della mattinata recuperando in parte dalle perdite di venerdì.

In evidenza i titoli legati all'andamento delle materie prime, con gli energetici come Total (TOTF.PA: Quotazione) e BP (BP.L: Quotazione) galvanizzati dall'andamento dei derivati del greggio che non si allontanano dai massimi oltre 126 dollari al barile fatti segnare nell'ultma sessione.

Con gli investitori in attesa dell'annuncio di Hsbc (HSBA.L: Quotazione) che potrebbe svalutare secondo il Times investimenti fino a 4 miliardi di dollari, l'attenzione si è rivolta al mercato asiatico dove un terremoto in mattinata ha colpito il sud-est della Cina.

Alle 9,50 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,71%, mentre sulle singole piazze il FTSE 100 .FTSE sale dello 0,72%, il GDAXI .GDAXI lo 0,82% e il CAC 40 .FCHI lo 0,92%.

Tra i titoli in evidenza:

* Positivo anche il settore dei minerari, con Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L in rialzo di oltre l'1%. Il Financial Times questa mattina ha riportato un'indagine secondo cui i direttori del settore si attendono il proseguimento dell'ondata di M&A anche per il prossimo anno.

* Il titolo del gruppo assicurativo Standard Life (SL.L: Quotazione) guadagna il 3% dopo che una nota Citigroup ha migliorato il giudizio a "buy".

* La tedesca Merck KGaA (MRCG.DE: Quotazione) perde l'1,4% dopo che Morgan Stanley ha tagliato il rating sul titolo a "equal weight" da "overweight".