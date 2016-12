BORSE EUROPA - Indici estendono perdite su banche e borsa Usa

In controtendenza i titoli energetici che spingono l'indice di settore in positivo di oltre l'1%, aiutati anche dall'aumento del prezzo del greggio: Total, BP e Royal Dutch Shell portano tutte a casa più del 1,5%.

* VODAFONE in calo di quasi il 2% dopo la notizia che, se la compagnia dovesse perdere una causa legale in India, il conto fiscale nel paese asiatico potrebbe raddoppiare a quota 4 milioni di dollari.

* Crollo per SNS REAAl in rosso di oltre il 12% per un report di JPMorgan. La banca d'affari americana prevede un indebolimento del gruppo di servizi finanziari danesi negli investimenti equity e un aumento nel prezzo dei fondi, riduce l'utile per azione per il 2008 e il 2009.