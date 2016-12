BORSE EUROPA - Indici deboli su Usa, voci M&A limitano ribasso

indici chiusura

alle 9,35 var% 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.036,30 -0,67 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.261,12 -0,65 1.506,61

DJ Stoxx banche 333,23 -0,15 424,26

DJ Stoxx oil&gas 378,99 -0,28 442,02

DJ stoxx tech 243,21 -1,26 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 marzo (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso alle prime battute sui timori che gli Stati Uniti siano vicini alla recessione, ma voci di fusioni e acquisizioni limitano il calo.

Alle 9,35 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cala dello 0,4% a 1.264, dopo il minimo di chiusura da sei settimane venerdì.

I timori sulla crescita hanno colpito anche i titoli minerari, perdono terreno i bancari.

Il partito di governo spagnolo ha vinto le elezioni di domenica, ma non ha ottenuto la maggioranza assoluta che gli avrebbe consentito un'azione più rapida per far fronte al rallentamento dell'economia.

Tra i titoli in evidenza:

* RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) è uno dei peggior con un ribasso del 5%, pensalizzato dai timori di rallentamento negli Stati Uniti. BHP Billiton (BLT.L: Quotazione) perde il 4%.

* Titoli bancari sotto pressione dopo il balzo di quasi il 2% delle azioni HSBC (HSBA.L: Quotazione) sulla notizia che la banca ha intenzione di chiedere l'autorizzazione per aumentare la quota di mercato in Cina, quinto prestatore mondiale, oltre la quota del 20% autorizzata legalmente.

* IBERDROLA (IBE.MC: Quotazione) balza del 2,8% dopo l'esito delle elezioni in Spagna che alimenta le voci di fusione.