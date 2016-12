BORSE EUROPA - Indici in rialzo, confortano risultati Sainsbury

LONDRA, 10 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo si muove in territorio positivo, con i robusti risultati di Sainsbury (SBRY.L: Quotazione ) che hanno placato le preoccupazioni relative al settore retail.

Il terzo gruppo di supermercati britannico ha annunciato ricavi in crescita nel terzo trimestre, sostanzialmente in linea con le attese. La notizia ha messo le ali al titolo, che con un balzo del 5% è impostato per chiudere la seduta sui massimi da aprile 2007. Continua...