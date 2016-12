BORSE EUROPA - Andamento volatile, giù banche su scia di Lehman

indici chiusura

alle 16,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.594,25 -0,07 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.279,96 -0,31 1.314,42 DJ Stoxx banche 312,66 -1,94 337,67 DJ Stoxx oil&gas 430,00 +1,84 435,73 DJ stoxx tech 238,58 -1,24 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 9 giugno (Reuters) - Le borse europee viaggiano intorno alla parità nel pomeriggio tra scambi volatili a fronte di un'apertura contrastata di Wall Street.

Il più colpito è il settore bancario che sconta le perdite annunciate oggi da Lehman Brothers LEH.N, mentre guadagna il settore dell'energia sulla scia dei prezzi del petrolio.

"C'è debolezza nel settore finanziario, si possono vedere come le aree cicliche del mercato sono messe sempre più in difficoltà dalle prospettive di un'economia sempre più debole e di una pressione inflazionistica molto elevata che lascia poche speranze di una riduzione dei tassi di interesse", dice Darren Winder, analista di Cazenove.

Attorno alle 16,50 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU segna un calo dello 0,3% circa.

Fra i vari mercati europei, il britannico Ftse 100 cede lo 0,3%, il Dax tedesco e il Cac-40 francese sono sostanzialmente piatti.

Tra i titoli in evidenza:

* UBS UBSN.VX, dopo essere stato sospeso intorno all'ora di pranzo, cede circa il 2,19% sulla scia di un articolo di stampa secondo cui la banca svizzera potrebbe chiudere il secondo trimestre con una perdita fino a 4 miliardi di franchi svizzeri. Ubs non ha commentato.

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) scende al 4,96% per le indiscrezioni stampa in base alle quali la banca inglese potrebbe vendere delle azioni per ricostruire la propria base di capitale. Anche DEUTSCHE BANK BBKGn.DE, FORTIS FOR.BR e ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) perdono rispettivamente il 2,07%, il 4,2% e il 4,68%.

* ABERTIS (ABE.MC: Quotazione) scende del 2,85%, per le paure del mercato di downgrade dopo l'offerta non vincolante della società per 18 mila torri di telecomunicazioni in Italia.

* VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) segnando un +3,78% è in testa ai titoli del DAX .GDAXI.

* Forti ribassi per le compagnie aeree a seguito del prezzo del petrolio. LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) cede l'1,88%, BRITISH AIRWAYS BAY.L il 2,14% e AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione) l'1,53%.