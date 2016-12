BORSE EUROPA - Indici rimbalzano di oltre 1% con minerari

indici chiusura

alle 10 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.323,95 +1,11 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.175,27 +1,17 1.314,42 DJ Stoxx banche 279,02 +2,77 337,67 DJ Stoxx oil&gas 396,63 +0,37 435,73 DJ stoxx tech 218,33 +1,62 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 9 luglio (Reuters) - Rassicurate dal rallentamento della corsa dei prezzi del greggio e dai commenti del presidente della Fed, le borse europee partono in territorio positivo, recuperando così parte delle perdite subite ieri.

Tra i singoli settori si mettono in luce i minerari, tra cui i big Xstrata XTA.L e BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), dopo che ieri il produttore di alluminio Alcoa (AA.N: Quotazione) ha annunciato risultati superiori alle previsioni.

Intorno alle 10 l'indice inglese FTSE .FTSE guadagna l'1,31%, il tedesco DAX .GDAXI l'1,09% e il francese CAC 40 .FCHI l'1,05%.

"E' una situazione di iper-venduto, nel punto in cui ci troviamo non escluderei un rimbalzo", dice Franz Wenzel, strategist di AXA Investmenti Managers a Parigi.

Tuttavia lo scenario potrebbe cambiare qualora la situazione geopolitica mediorientale dovesse precipitare. L'Iran ha testato il lancio di alcuni missili a lungo e medio raggio, in un momento di crescenti tensioni tra la Repubblica Islamica e Israele.

Tra i titoli in evidenza:

* Il titolo RENAULT (RENA.PA: Quotazione) guadagna oltre l'1% dopo la pubblicazione di ricavi semestrali in crescita del 4,3%. Il gruppo ha tuttavia riferito che mancano chiaramente i volumi per raggiungere il 10% della crescita. Le vendite rimangono comunque superiori a quelle della concorrente Psa Peugeot Citroen (PEUP.PA: Quotazione) (titolo +1,5%). Il settore auto è tra i migliori in Europa con un progresso dell'1,43%

* IBERDROLA (IBE.MC: Quotazione) traina al rialzo la Borsa di Madrid con un progresso di quasi 10 punti percentuali. Ieri, a mercati chiusi, la società ha ribadito che non ha allo studio alcun progetto di integrazione o acquisizione.

* PPR (PRTP.PA: Quotazione) sale dell'1,2%. Robert Polet, presidente e AD di Gucci, divisione del lusso della società, ha dichiarato che il gruppo sta reagendo bene al contesto economico difficile grazie alla diversità del suo portafoglio marche, della sua offerta di prodotti e di insediamenti geografici.

* LAFARGE LAFP.PA progredisce di 2,7 punti percentuali, nonostante Oddo Securities abbia ridotto il prezzo obiettivo sul titolo da 152,37 a 132,8 euro. A monte della decisione l'istituto, che ha confermato il rating "buy", cita il contesto difficile del settore delle costruzioni, segnalando che "sui volumi potrebbe pesare il rallentamento dell'economia".

* Si porta in vetta al listino tech di Francoforte WIRECARD (WDIG.DE: Quotazione), forte di un balzo del 6,8% a 7,33 euro. La società specializzata in sistemi di pagamento ha riportato vendite e utili oltre le attese nella relazione preliminare del secondo trimestre.

* Precipita di oltre 20 punti percentuali la tedesca NORDEX NDXGk.DE. La società produttrice di turbine eoliche ha ridotto le stime sull'Ebit 2008 a 60-66 milioni di euro da 77 milioni, secondo quanto riferito da alcuni trader.

* La svizzera GALENICA (GALN.S: Quotazione) avanza dell'1,5% a 362 franche svizzeri dopo aver annunciato l'ingresso in una joint venture con la tedesca Fresenius Medical Care (FMEG.DE: Quotazione), che distribuirà due farmaci per curare la dialisi in Europa, Medioriente, Africa e Sud America.