BORSE EUROPA - Indici in calo 1% circa, male tech scia AMD

indici chiusura

alle 9,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.790,32 -1,0 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.313,38 -1,2 1.506,61 DJ Stoxx banche 362,92 -1,85 424,26 DJ Stoxx oil&gas 381,14 -0,67 442,02 DJ stoxx tech 246,97 -2,92 304,27 ---------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 8 aprile (Reuters) - Le borse europee si muovono debolmente, con cali intorno al punto percentuale, sui timori di tenuta degli utili societari.

Pesa anche l'andamento negativo di titoli energetici e tecnologici.

Attorno alle 9,50 italiane, il Ftseurofirst 300 .FTEU3, paniere dei 300 titoli principali, cede l'1,24%. Tra gli indici di riferimento dei singoli paesi, il Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,96%, il Cac 40 francese .FCHI l'1,07%% e il Dax tedesco l'1%.

Tra i titoli in evidenza:

* TOMTOM (TOM2.AS: Quotazione) è tra i peggiori, con una flessione del 12% circa, dopo che il produttore olandese di navigatori satellitari ha ridotto le stime di ricavi per il 2008.

* Bancari ancora sotto pressione, dopo che l'AD di BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) ha dichiarato che è difficile per la banca mantenere la promessa di ripetere quest'anno i ricavi record realizzati nel 2007 a causa del peggioramento della volatilità dei mercati. Bnp cede l'1,3%, Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) e Barclays (BARC.L: Quotazione) entrambi in calo del 3% circa.

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) cede oltre il 6% dopo che la statunitense Advanced Micro Devices AMD.N, secondo produttore al mondo di chip per computer, ha comunicato l'intenzione di ridurre del 10% la forza lavoro dopo aver realizzato nel primo trimestre vendite in calo oltre le attese.

* DEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE perde il 4,5% dopo che un giornale tedesco ha riportato alcune dichiarazioni dell'AD della società controllante secondo cui non c'è fetta nella vendita di Postbank.