Borse Europa: indici in ribasso, pesano timori utili

LONDRA (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso, dopo aver segnato ieri il massimo di chiusura degli ultimi 4 mesi e con i prezzi del greggio in rialzo che hanno fatto tornare i timori di inflazione.

Gli investitori sono cauti, in vista della decisione sui tassi della Bank of England e della Banca Centrale Europea.

"Pensiamo che i risultati delle società europee siano a rischio, ma il solo primo trimestre non basta per dire che questa debolezza è evidente. L'economia europea ha tenuto bene nel periodo, ma da allora i dati sono peggiorati in modo deciso", scrive un analista Ubs in una nota.