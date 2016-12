Borse Europa: indici riducono perdite dopo Bernanke, Wall Street

Ancora pesanti i bancari come Hsbc, Credit Suisse e Ubs, in calo tra l'1 e il 3%, anche se in recupero dai minimi dopo che Bernanke ha allentato alcune delle paure esistenti circa la necessità di ulteriori aumenti di capitale.

* La banca britannica in difficoltà BRADFORD & BINGLEY è in forte calo del 17,8% a 34,5 pence ben sotto il prezzo dell'annunciato aumento di capitale a 55 pence per azione. Secondo alcune fonti vicine alla vicenda alcune delle maggiori banche britanniche avrebbero raggiunto un accordo per sottoscrivere parte dell'aumento.