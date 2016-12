BORSE EUROPA - Avvio positivo, rimbalzo su scia chiusura Wall St

indici chiusura

alle 9,40 var % 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 0 .STOXX50E 3.751,20 +1,40 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.314,98 +1,43 1.506,61

DJ Stoxx banche 357,54 +1,52 424,26

DJ Stoxx oil&gas 381,26 +1,69 442,02

DJ stoxx tech 270,17 +2,34 304,27 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 8 febbraio (Reuters) - Avvio di seduta in deciso rialzo sui mercati europei, sulla scia del recupero di Wall Street ieri e sul balzo del prezzo del brent che sta aiutando i titoli petroliferi.

Intorno alle 9,40 l'indice Ftseurofirst300 guadagna l'1,36% a 1.314,03 punti. L'indice ha perso circa il 4% questa settimana, penalizzato dai timori sulle prospettive per l'economia Usa e gli analisti dubitano che qualunque rally possa avere vita lunga.

Sui singoli mercati l'Ftse londinese sale dell'1,17%, il Dax di Francoforte dell'1,56% e il Cac 40 parigino avanza dell'1,17%.

"Il mercato sta diventando conscio che la crisi negli Usa avrà un impatto negativo sulla crescita in Europa", dice un broker.

Tra i titoli in evidenza:

* Il futures sul greggio vicino a 89 dollari al barile spinge al rialzo le major petrolifere: Total (TOTF.PA: Quotazione) (+0,6%), Bp (BP.L: Quotazione) (+1,3%), Royal Dutch Shell (RDSa.AS: Quotazione) (+0,52%), Eni (ENI.MI: Quotazione) (+0,76%).

* Il gruppo di costruzioni Sacyr Vallehermoso SVO.MC guadagna il 4,2% dopo che indiscrezioni di stampa sostengono che un gruppo di banche e assicurazioni francesi sono in trattative per comprare la quota che la società detiene in Eiffage.

* Il gruppo di costruzioni francese Lafarge (LAGA.PA: Quotazione) sale di oltre il 3% dopo che un quotidiano scrive che il gruppo di investimento Gbl potrebbe portare la propria partecipazione al 18% e possibilmente al 25%.