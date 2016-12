BORSE EUROPA - Indici misti, forte Lafarge, va giù Aegon

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.853,32 +0,23 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.353,72 +0,18 1.506,61 DJ Stoxx banche 371,11 -0,28 424,26 DJ Stoxx oil&gas 433,22 +0,31 442,02 DJ stoxx tech 250,25 +1,32 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 maggio (Reuters) - Le borse europee si muovono intorno alla parità, in un mercato impegnato a digerire i numerosi risultati societari.

Un po' di sostegno arriva dai guadagni di British American Tobacco (BATS.L: Quotazione) e del titolo del cemento francese Lafarge LAFP.PA, mentre pesa la debolezza dell'assicuratore olandese Aegon (AEGN.AS: Quotazione).

In generale, gli analisti mettono in guardia su un eccessivo ottimismo per i risultati societari e gli outlook che vengono forniti, dato che l'economia globale sta mostrando ancora segni di incertezza, la crisi del credito è lontana dall'essere completamente risolta. Inoltre, desta sempre preoccupazione, in termini di ricadute inflazionistiche, il rincaro del greggio, sopra i 121 dollari al barile.

Intorno alle 10 il Ftseurofirst 300 .FTEU3 è in rialzo dello 0,11%. Tra i singoli indici il FTSE 100 britannico .FTSE arretra dello 0,4%, il CAC 40 francese .FCHI retrocede dello 0,7% e il DAX tedesco .GDAXI dello 0,8%.

Tra i titoli in evidenza:

* BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS.L: Quotazione) sale di oltre il 2% dopo aver riportato nel primo trimestre un miglioramento dell'utile del 17%.

* Il guadagno di LAFARGE LAFP.PA sfiora il 6% grazie a risultati migliori delle attese, con un progresso del 48% dell'utile operativo.

* AEGON (AEGN.AS: Quotazione) cede il 3% e subisce la contrazione del 78% dei profitti netti nei primi tre mesi.