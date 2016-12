BORSE EUROPA - Indici aprono in positivo, giù i bancari

indici chiusura

alle 9,20 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.303,56 +0,87 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.171,55 +0,73 1.314,42 DJ Stoxx banche 276,42 -0,03 337,67 DJ Stoxx oil&gas 401,87 +1,19 435,73 DJ stoxx tech 217,67 +1,24 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 luglio (Reuters) - Le piazze europee hanno aperto in terreno sostanzialmente positivo, confermando le attese di un rimbalzo dopo la sessione negativa di venerdì.

Particolarmente buona è la performance del settore automobilistico su dell'1,19% e delle utility che sale dell'1,6%, mentre l'indice che raggruppa i bancari scivola in territorio negativo.

Oggi si riunisce a Bruxelles l'Ecofin, nel quale i ministri delle finanze dell'Unione europea potranno interpellare il presidente della Bce Jean-Claude Trichet e valuteranno provvedimenti volti a placare i timori dei mercati finanziari come l'eventualità di ridurre le accise sulla benzina.

In Giappone è il giorno inaugurale del summit dei paesi del G8 che avrà termine il 9 luglio e nel quale si discuterà di inflazione e dei livelli di cambio delle valute.

Alle 9,45 l'indice inglese FTSE .FTSE guadagna lo 0,58%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,98% e il francese Cac 40 .FCHI lo 0,87%.

Tra i titoli in evidenza: * ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) perde oltre il 3% dopo che Cazenove ha tagliato il suo rating a "underperform" da "in line". Giù tra l'1% e il 2% anche UBS UBSN.VX, HBOS HBOS.L e ALLIANCE & LEICS ALLL.L.

* RYANAIR RYA.GB sale del 5,39%, dopo che la settimana scorsa ha annunciato di aver avuto un incremento di passeggeri del 19% nonostante un calo del coefficiente di riempimento. Bene anche BRITISH AIRWAYS BAY.L, su del 2,79%.

* ACELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) MTP.PA, il più grande produttore di acciaio al mondo, che sale del 2,95%, ha annunciato stamattina di aver aver eseguito un buyback per 5,3 milioni di azioni a 53,50 euro l'una tra il 30 giugno e il 4 luglio, per un totale di 297,8 milioni di euro.

* La spagnola IBERDROLA (IBE.MC: Quotazione) sale del 3,94%, dopo che l'AD di REPSOL (REP.MC: Quotazione), il secondo azionista di GAS NATURAL (GAS.MC: Quotazione) che guadagna l'1,91%, ha detto di essere favorevole a una fusione tra le due società.

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) viene scambiata in rialzo dello 0,52%, dopo che sabato l'AD ha detto che il mercato automobilistico ha davanti a sé un periodo difficile e prevede un consolidamento del mercato. Bene anche le altre case automobilistiche, con VALEO (VLOF.PA: Quotazione), CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione), MICHELIN (MICP.PA: Quotazione), PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) e VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) tutte sopra l'1%.