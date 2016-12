BORSE EUROPA - Indici in calo con finanziari, male Fortis

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.558,30 -1,64 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.262,83 -1,64 1.506,61

DJ Stoxx banche 328,87 -2,05 424,26

DJ Stoxx oil&gas 382,24 -0,76 442,02

DJ stoxx tech 244,27 -2,00 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 7, marzo (Reuters) - Le borse europee sono in calo a inizio seduta sulla scorta dei ribassi registrati a Wall Street e nei mercati azionari asiatici tra persistenti timori per il mercato del credito e le crescenti preoccupazioni di una recessione in Usa.

Intorno alle 10,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3, paniere dei principali titoli del Vecchio Continente, cede l'1,64% a 1.261,83 punti. Tra gli indici di riferimento dei singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE britannico perde l'1,7%, il Cac 40 francese .FCHI e il Dax tedesco .GDAXI l'1,6% entrambi.

Particolarmente colpiti i finanziari e i titoli del settore auto, mentre limitano i ribassi i petroliferi e utility.

Le attese del mercato sono oggi tutte rivolte ai dati americani mensili sul mercato del lavoro per le 14,30 italiane. Le previsioni sono per un aumento degli occupati non agricoli di 25.000 unità in febbraio dopo il calo di 17.000 di gennaio.

Tra i titoli in evidenza:

* FORTIS FOR.AS è in calo di oltre il 2% dopo l'annuncio di un calo dell'utile netto dell'8% e di svalutazioni per l'esposizione ai subprime per 1,5 miliardi di euro.

* NOKIA NOK1V.HE in calo del 2,5%. Il primo produttore al mondo di telefoni cellulari ha siglato un accordo di partnership strategica da 2 miliardi di dollari per la fornitura di telefonini a China Postel.

* VEOLIA ENVIRONNEMENT (VIE.PA: Quotazione) in netto ribasso del 6,7% circa dopo la pubblicazione dei risultati 2007 sotto le attese degli analisti.