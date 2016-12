Borse Europa: avvio debole, male tecnologici in attesa Bce

MILANO (Reuters) - Avvio di seduta in rosso per i listini europei, la cui flessione è guidata principalmente dai tecnologici dopo le poco brillanti prospettive annunciate da Cisco e la diffusione dei deludenti risultati Infineon.

Complici la perdita operativa del primo trimestre e l'annuncio che la divisione di chip telefonici rimarrà in deficit per l'intero anno fiscale, il titolo del gruppo tedesco di semiconduttori guida la discesa del settore con un pesante -9,4%.

* Positiva Deutsche Bank, in rialzo di oltre 1% in aperta controtendenza al settore dei bancari grazie a un quarto trimestre che non ha riservato cattive sorprese in termini di esposizione ai temuti 'subprime' Continua...