Borse europee sui minimi, seguono WS dopo dati lavoro, greggio

indici chiusura

alle 16,25 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.626,40 -1,53 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.292,87 -1,27 1.314,42 DJ Stoxx banche 321,30 -2,79 337,67 DJ Stoxx oil&gas 424,90 +0,61 435,73 DJ stoxx tech 242,23 -1,52 249,25 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 6 giugno (Reuters) - Invertono bruscamente la rotta fino a portarsi in netto ribasso e sui minimi di seduta i listini europei, depressi dal balzo del greggio e dalla lettura nettamente peggiore delle attese degli ultimi numeri sugli occupati Usa.

I derivati sul Nymex arrivano a guadagnare fino a circa sei dollari e mezzo, superando ampiamente la soglia dei 134 dollari il barile a meno di mezzo dollaro dal record di tutti i tempi, mentre i dati del dipartimento al Lavoro relativi al mese scorso mostrano un tasso di disoccupazione a 5,5%, record da oltre tre anni e mezzo.

Ricalcando anche il deciso storno di Wall Street gli indici europei arrivano ad arretrare oltre un punto percentuale, con una performance particolarmente debole dei settori auto, bancario, assicurativo e media, mentre in netta controtendenza si muovono unicamente i comparti petrolifero e mineraio.

Il rally dei prezzi del petrolio spinge al rialzo titoli energetici (DJ Stoxx di settore +1,87%) e minerari (Stoxx +2,24%), deprimendo al contempo i titoli del trasporto aereo, tra cui Ryanair (RYA.I: Quotazione) (-4,7%), Lufthansa (LHAG.DE: Quotazione) (-1,3%) e Air France-Klm (AIRF.PA: Quotazione) (-1,8%).

Intorno alle 16,30 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede 1,25%, mentre il Dj Eurostoxx 50 .STOXX50E arretra di circa 1,5%. Tra i singoli mercati, il Dax tedesco .GDAXI perde 1,26%, il Cac francese .FCHI l'1,22% e l'indice Ftse100 di Londra accusa un meno drammatico -0,6%.

Tra i titoli in evidenza:

* Annulla il precedente rialzo il titolo Siemens (SIEGn.DE: Quotazione), a dispetto dell'annuncio del proseguimento già dalla prossima settimana del programma di buyback fino a 2 miliardi che ha gonfiato il titolo stamane fino a oltre 3%. Il gruppo ha detto che le azioni riacquistate saranno cancellate o serviranno a programmi di compensazione.

* Duramente colpiti i bancari, con Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) e Brclays (BARC.L: Quotazione) in calo entrambe di oltre 5%, Hbos HBOS.L in caduta di oltre 7%, Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) a circa -3,3%

* Debolissimo anche il settore auto, dove Renault (RENA.PA: Quotazione) perde quasi 5% Bmw (BMWG.DE: Quotazione) cede quasi 4%, Peugeot (PEUP.PA: Quotazione) e Michelin (MICP.PA: Quotazione) oltre 2%

* La corsa del greggio premia intanto il capitolo degli energetici: +6,6% l'irlandese Petroneft (PTR.I: Quotazione), +5% la norvegese Statoilhydro (STL.OL: Quotazione).

* Pesanti invece le compagnie aeree, tra cui basti citare il -7% di Ryanair (RYA.I: Quotazione), il -6% di British Airways BAY.L e il -5% di Air France-Klm (AIRF.PA: Quotazione)

* Molto debole la svizzera Nobel Biocare NOBN.VX, in calo di oltre 7% su voci di mercato circa un deludente secondo trimestre

* Torna in parità dopo una mattinata in denaro anche Infineon (IFXGn.DE: Quotazione), azzerando il rialzo nonostante la positiva accoglienza del mercato alle dichiarazioni del nuovo amministratore delegato