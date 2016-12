BORSE EUROPA - Indici si orientano al ribasso con banche

indici chiusura

alle 9,30 var% 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.302,62 -0,89 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 3.687,21 -0,69 1.506,61

DJ Stoxx banche 345,60 -1,45 424,26

DJ Stoxx oil&gas 390,94 +0,04 442,02

DJ stoxx tech 256,15 -1,19 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 marzo (Reuters) - I listini delle borse europee puntano verso il basso dopo la prima mezz'ora di contrattazione con i guadagni dei supermercati Carrefour (CARR.PA: Quotazione) e Ahold AHLN.AS offuscati dalle perdite del settore bancario.

Intorno alle 9,30 il FTSEurofirst 300 .FTEU3, paniere dei principali titoli del Vecchio Continente, retrocede dello 0,66% a 1.292,30 punti. Tra gli indici di riferimento dei singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE britannico cede lo 0,52%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,65% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,75%.

La prospettiva di un rallentamento dell'economia americana, unita al consueto nervosimo che precede le decisioni della Bce e della Bank of England in materia di politica monetaria, manda in rosso bancari e assicurativi, il cui sottoindice stoxx cede rispettivamente l'1,31% e l'1,42%.

Tra i titoli in evidenza:

* Molto bene CARREFOUR, catena francese di supermercati, che avanza di quasi il 3% dopo aver riportato profitti in leggero rialzo nel 2007 e aver dichiarato di voler restituire circa 4,5 miliardi di euro agli investitori nei prossimi anni.

* Acquisti anche sul settore petrolifero con la britannica BP (BP.L: Quotazione) che avanza dello 0,27%, l'anglo-olandese ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) in incremento dello 0,26% e la transalpina TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) a +0,22%.

* Sul fronte ribassista sono da segnalare banche e assicurazioni, che accusano le peggiori perdite a livello settoriale. Male SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione), BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) e AXA (AXAF.PA: Quotazione), in calo del 2,59%, dell'1,79% e dell'1,93%.