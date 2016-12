BORSE EUROPA - Indici rimbalzano su trimestrali e calo greggio

indici chiusura

alle 09,40 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.357,22 +0,97 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.115,78 +1,13 1.314,42 DJ Stoxx banche 291,83 +1,23 337,67 DJ Stoxx oil&gas 370,05 +0,98 435,73 DJ stoxx tech 237,43 +0,99 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 30 luglio (Reuters) - Le borse europee aprono in territorio positivo, seguendo la scia delle piazze statunitensi e asiatiche.

Ad alimentare il morale degli investitori in Europa una serie di risulati trimestrali positivi e la brusca frenata delle quotazioni del petrolio.

Nel frattempo i timori per il settore finanziario si sono attenuati, in particolare grazie al fatto che l'annuncio di un aumento di capitale e di nuove svalutazioni per 5,7 miliardi di dollari da parte di Merrill Lynch viene letto da alcuni come un punto di svolta decisivo nella crisi creditizia.

Alle 9,40 l'indice FTSEurofirts 300 .FTEU3 guadagna lo 0,76%, l'FTSE 100 .FTSE sale dell'1,07%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,72% e il Cac-40 .FCHI dello 0,98%. "Il prezzo del petrolio a 120 dollari è un fattore positivo, ma prevedo che non scenderà a quota 100 dollari a meno che non venga fuori qualcosa di significativo dalla situazione iraniana", dice Thierry Lacraz, strategist di Pictet a Ginevra.

Tra i titoli in evidenza:

* EADS EAD.PA scivola dello 0,8%. Il gruppo francese ha pubblicato un Ebit in crescita del 223% a 1,158 miliardi di duero, sotto il consensus di 1,3 miliardi.

* LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) in rialzo di quasi un punto percentuale. La compagnia aerea tedesca ha registrato risultati operativi in crescita del 45% su base annua nel primo semestre, precisando, tuttavia, che il rallentamento della crescita economica potrebbe colpire la domanda di viaggi aerei nel secondo semestre.

* In crescita il titolo ACCIONA (ANA.MC: Quotazione) (+1,43%). Il gruppo spagnolo ha archiviato il primo semestre del 2008 con un Ebitda in crescita del 180,3% a 1,35 miliardi di euro, superando le attese degli analisti. Scende del 15% invece l'utile netto nello stesso periodo, a causa di un contesto immobiliare e di costruzioni sfavorevole.

* DEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE corre del 3,4% dopo i risultati trimestrali in sintonia con le previsioni. La banca postale tedesca si è detta fiduciosa per l'esercizio 2008.

* Il titolo del gruppo industriale tedesco MAN (MANG.DE: Quotazione) avanza del 2,5% dopo la pubblicazione di un utile operativo migliore delle attese.

* ARCELORMITTAL MTP.PA brevemente sospeso al rialzo in apertura, segna un progresso di quasi otto punti percentuali. Il gruppo francese ha archiviato il secondo trimestre con risultati di molto superiori alle attese.

* Commenti positivi da parte dei broker mettono le ali a THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione) e SAINT GOBAIN (SGOB.PA: Quotazione).

* XSTRATA XTA.L in accelerazione del 3% circa a Londra dopo che la società ha annunciato di aspettarsi una performance "significativamente" più forte nel secondo semestre.

* Aprono in ribasso, poi si riprendono, le azioni MICHELIN (MICP.PA: Quotazione), dopo che il gruppo di pneumatici francese ha annunciato i risultati relativi al primo semestre.

* SIEMENS AG (SIEGn.DE: Quotazione) strappa del 6% in avvio dopo l'annuncio di risultati trimestrali migliori delle attese alla voce nuovi ordini e ricavi. Il gruppo di ingegneria ha inoltre confermato l'outlook sull'esercizio 2008/2009.

* ADMIRAL GROUP (ADML.L: Quotazione) vola del 7,6% dopo aver pubblicato un utile pre tasse in rialzo del 16% nel primo semestre.

* In controtendenza SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) (-1,92%) dopo l'annuncio della commercializzazione in Germania di una versione generica del Plavix, il suo farmaco anti-coagulante.

* RHODIA RHA.PA apre in rialzo di oltre il 12% dopo la pubblicazione di risultati trimestrali globalmente superiori alle attese. Il gruppo di chimica ha inoltre confermato le previsioni 2008.