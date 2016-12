BORSE EUROPA - Indici rimbalzano con tecnologici e finanziari

indici chiusura

alle 9,30 var% 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.643,74 +0,93 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.288,55 +0,67 1.506,61

DJ Stoxx banche 342,21 +0,64 424,26

DJ Stoxx oil&gas 383,22 +0,22 442,02

DJ stoxx tech 253,32 +1,82 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 marzo (Reuters) - Partenza positiva per l'azionario europeo sostenuto dal rimbalzo dei tecnologici e dai finanziari, rassicurati dalla notizia secondo cui il salvataggio del riassicuratore Usa di bond Ambac Financial ABK.N sarebbe più vicino.

Alle 9,30 il FTSEurofirst 300 .FTEU3, paniere dei principali titoli del Vecchio Continente, avanza dello 0,79% a 1.290,17 punti. Tra gli indici di riferimento dei singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE britannico avanza dello 0,51%, il Cac 40 francese .FCHI dello 0,96% e il Dax tedesco .GDAXI dell'1,08%.

Tra i titoli in evidenza:

*Tecnologici sotto i riflettori. ASML (ASML.AS: Quotazione), produttore di semiconduttori, è in netto rialzo ad Amsterdam, dove guadagna il 2,51%.

*A distanza ravvicinata la segue la casa svedese dei telefonini NOKIA NOK1V.HE, in crescita del 2,4%, dopo che ieri aveva subito decise perdite sull'annuncio di un taglio delle stime sui margini lordi da parte del produttore Usa di chip Intel (INTC.O: Quotazione). Positiva, all'interno del comparto, anche la transalpina ALCATEL LUCENT ALUA.PA, che mette a segno un incremento dell'1,63%

*Si muove bene anche la banca francese CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione), in salita di oltre il 2%, dopo aver annunciato di non avere in progetto nessuna importante acquisizione e nonostante abbia registrato una perdita nel quarto trimestre dovuta a ingenti svalutazioni legate alla crisi del credito.