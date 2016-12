BORSE EUROPA - Indici lievemente negativi su prese di beneficio

indici chiusura

alle 9,30 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.289,25 -0,13 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.360,15 -0,09 1.506,61 DJ Stoxx banche 378,04 -0,07 424,26 DJ Stoxx oil&gas 427,02 -0,21 442,02 DJ stoxx tech 248,65 -0,17 304,27 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 5 maggio (Reuters) - Le borse europee sono deboli in apertura dopo i commenti di Warren Buffett che ha parlato di economia Usa in recessione e che ha spinto gli investitori a prendere profitto parte dei rialzi della scorsa settimana. Alle 9,30 italiane l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,09%, il DJ Stoxx 50 .STOXX50E lo 0,13%.

Gli indici, che venerdì sono saliti dopo i dati macro che indicavano un'economia Usa più reattiva rispetto alle previsioni, la scorsa settimana hanno guadagnato il 2,5% circa.

Tra i titoli in evidenza:

EADS EAD.PA perde il 3%, dopo le notizie di stampa dalla Germania, che parlano della possibilità di problemi per Airbus nel piano per la vendita di alcuni siti produttivi e a causa di ritardi nelle consegne degli A380 superjumbo.

ACCOR (ACCP.PA: Quotazione) balza del 2,5% dopo la notizia del rafforzamento nel suo capitale del fondo Usa Colony Capital e di Eurazeo (EURA.PA: Quotazione). Colony Capital ed Eurazeo hanno manifestato l'intenzione di salire al 30%, ma hanno escluso di voler prendere il controllo.

GFK (GFKG.DE: Quotazione) sale di oltre il 3% dopo che Taylor Nelson Sofres TNS.L, che ha respinto un'offerta da 950 milioni di sterline non sollecitata da parte del gruppo del settore pubblicità WPP (WPP.L: Quotazione), ha detto che un annuncio per una fusione con GfK arriverà a breve.

LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) perde lo 0,6% circa dopo le indiscrezioni di stampa di un incontro con Unicredit per l'eventuale partecipazione della società tedesca in una cordata italiana per rilevare Alitalia. La compagnia tedesca non ha commentato.