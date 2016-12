Borse Europa attese negative su timori recessione Usa

PARIGI, 5 febbraio (Reuters) - Dopo tre sedute consecutive di guadagni le borse europee sono impostate per un avvio in calo sui rinnovati timori per le prospettive dell'economia Usa alimentati dai downgrade sulle società americane del settore finanziario.

A Londra i bookmaker finanziari, o spread better, si attendono che l'indice britannico Ftse 100 .FTE apra in calo tra 28 e 36 punti, il Dax tedesco .GDAXI in ribasso tra 37 e 43 punti e il Cac 40 di Parigi .FCHI tra 32 e 43 punti in calo.