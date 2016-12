Indici in rosso con timori banche e peso high tech

LONDRA (Reuters) - L'azionario europeo è in calo, con i timori di possibili perdite per banche e fondi speculativi che minano il settore finanziario, mentre i tecnologici scendono dopo un aggiornamento notturno di Intel che ha tagliato le stime per il primo trimestre.

Alle 15,30 il FTSEurofirst 300, paniere dei principali titoli del Vecchio Continente, cede l'1,03% a 1.284,75 punti. Sui singoli mercati il Ftse 100 inglese arretra dell'1,1%, il Cac 40 francese dello 0,99% e il Dax tedesco dell'1,21%.

"Il tema generale è ancora che i finanziari sono appesantiti dai timori di ulteriori perdite e che davvero non vediamo un grande sollievo arrivare dai mercati del credito in generale" dice Gerhard Schwarz, responsabile delle strategie per l'azionario globale UniCredit.

Tra i titoli in evidenza:

*HSBC è fra i titoli che più hanno risentito del calo, con una perdita del 3,42%, mentre COMMERZBANK perde circa il 3,15% e UBS cede l'1,93%.

*In sofferenza anche i tecnologici sulla scia di Intel, con NOKIA in calo del 3,6%, mentre ALCATEL LUCENT è in perdita del 2,60% e ASML cede il 2,16%

*Le azioni di GCAP, maggior gruppo di radio commerciale britannico, sono in rialzo del 9% circa, dopo aver ottenuto un'offerta rivista al rialzo da Global Radio.