Borse Europa: indici sopra parità, bene energetici e utilities

LONDRA (Reuters) - Avvio di seduta im noderato rialzo per le borse europee, sebbene gli investitori si mantengano cauti in attesi del dato sulla creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti nel mese di marzo.

* Lo stoxx delle banche è in calo, ma UBS si muove in controtendenza, salendo del 3% circa, dopo che l'ex AD Luqman Arnold, ora a capo di Olivant, che ha in portafoglio lo 0,7% del capitale dell'istituto elvetico, ha inviato una lettera per chiedere un incontro con il cda e una ridefinizione della governance e della struttura.