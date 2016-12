BORSE EUROPA - Indici girano positivi dopo avvio debole

indice chiusura

alle 9,50 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.392,97 -0,05 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.530,02 +0,22 1.483,47

DJ Stoxx banche 440,13 +0,08 510,33

DJ Stoxx oil&gas 432,40 +0,40 411,61

DJ stoxx tech 312,62 +0,08 307,69 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 dicembre (Reuters) - Dopo un avvio debole, l'azionario europeo si è girato in positivo, grazie all'accordo nel settore dei media che ha contribuito a bilanciare le vendite sulle banche e sugli assicurativi.

Alle 9,40 l'indice paneuropeo Ftseurofirst 300 sale dello 0,34%.

Titoli da segnalare:

* La francese Vivendi (VIV.PA: Quotazione) sale del 3,3% sulla notizia che fonderà la controllata video games con Activison Inc ATVI.MI in una operazione da 9,85 miliardi di dollari.

* WPP (WPP.L: Quotazione) sale del 2,3% dopo che Dell ha annunciato che investirà 4,5 miliardi di dollari nel marketing nei prossimi tre anni come parte di un accordo per formare una nuova agenzia con la britannica WPP che tratterà tutta la parte pubblicitaria e marketing.

* In calo le banche, come Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) (-1,25%).