BORSE EUROPA -Rally dopo parole Trichet,smorzato da dati Ism Usa

indici chiusura

alle 16,30 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.325,64 +1,10 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.174,13 +1,53 1.314,42 DJ Stoxx banche 283,09 +1,77 337,67 DJ Stoxx oil&gas 398,70 -1,37 435,73 DJ stoxx tech 215,57 +1,64 249,25 ---------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 3 luglio (Reuters) - Le piazze europee hanno vissuto un momento di entusiasmo subito dopo il discorso del presidente della Bce Jean-Claude Trichet, temporaneamente smorzato dai dati sulla contrazione del settore non manifatturiero Usa a giugno.

Al rally ha contribuito anche Wall Street, partita in rialzo grazie ai dati sulla disoccupazione del mese di giugno in linea con le aspettative.

Per i trader, Trichet ha voluto segnalare di non aver in mente una nuova stretta dei tassi.

"[Trichet] sta segnalando con molta chiarezza di non aver intenzione di dare una nuova stretta: 'A partire da adesso non abbiamo orientamento', non si può essere più chiari di così", ha detto l'international economist della Westpac James Shugg.

Secondo un altro trader, "il motivo principale è che Trichet ha parlato e ha detto di non aver assolutamente alcun orientamento. Alcuni avevano paura del tono di quello che avrebbe potuto dire, che i tassi sarebbero pututi salire ancora, ma l'aver detto che da ora non ha alcun orientamento chiude la porta al fatto che tassi più alti sono inevitabili".

Positiva la prestazione del settore bancario e di quello assicurativo , mentre è in pieno territorio negativo l'indice che raggruppa le compagnia petrolifere , dopo che oggi il greggio ha toccato il suo massimo storico.

Intorno alle 16,30 l'indice tedesco DAX .GDAXI sale dello 0,77%, stabile l'inglese Ftse 100 .FTSE, mentre il Cac 40 .FCHI guadagna lo 0,48%.

Titoli in evidenza

* CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) sale del 4,25%, con gli investitori che stanno adeguando il loro paniere al benchmark francese CAC 40, dove il titolo è stato riponderato dopo la chiusura di venerdì, a una percentuale stimata da due trader dell'1,75% da 1,32%.

* La compagnia di assicurazioni AXA (AXAF.PA: Quotazione) è tra i titoli migliori dell'indice assicurativo guadagnando il 2,33%, grazie al via libera da parte dei regolatori a una joint venture con il gruppo assicurativo indiano Bharti. Bene anche ALLIANZ SE (ALVG.DE: Quotazione) che sale del 2,41%, che oggi Merrill Lynch ha aggiunto alla "most preferred list" paneuropea dei titoli assicurativi.

* ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), multinazionale con sede in lussemburgo specializzata nella produzione dell'acciaio, indossa la maglia nera del DJ Euro Stoxx 50 .STOXX, giù del 4,42%, scontando le speculazioni di mercato che il prezzo dell'acciaio ha raggiunto un picco dovuto al rallentamento dell'economia globale e ai dati deludenti nel settore automobilistico.

* Il titolo del fornitore di apparecchi per la dialisi FRESENIUS MEDICAL CARE (FMEG.DE: Quotazione), che guadagna il 3,39%, risulta uno dei titoli migliori del paniere tedesco Dax, dopo che DZ Bank ha confermato il rating "buy" perché, come ha scritto in una suanota, le azioni "del leader mondiale nel mercato della dialisi sono molto ricercate dagli investitori come titoli difensivi".