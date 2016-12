BORSE EUROPA - Indici in calo, male finanziari, ok materie prime

indici chiusura

alle 10 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.779,58 -0,48 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.312,80 -0,38 1.506,61 DJ Stoxx banche 366,71 -1,49 424,26 DJ Stoxx oil&gas 377,46 +1,35 442,02 DJ stoxx tech 249,42 -0,16 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 aprile (Reuters) - Le borse europee si muovono in ribasso, in un contesto di volatilità elevata. I realizzi sui titoli bancari e assicurativi sono soltanto in parte compensati dagli acquisti di energetici e società legate alle materie prime.

Attorno alle 10 italiane, il Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,34%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,56% e il Dax tedesco lo 0,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* Lo stoxx del settore bancario cala di oltre un punto percentuale, con UBS UBSN.VX che lascia sul terreno oltre il 3% sulle prese di beneficio dopo il rally che ha seguito l'annuncio di svalutazioni e un aumento di capitale. Male i finanziari britannici a causa di tagli di rating e target price da parte di Goldman Sachs: BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) arretra di oltre il 2%, LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) del 3% circa e ALLIANCE & LEICESTER ALLL.L di circa tre punti percentuali.

* Pesanti gli assicurativi: lo stoxx di settore scende di oltre un punto percentuale. STANDARD LIFE (SL.L: Quotazione) cala di oltre il 2% dopo che, secondo i trader, Merrill Lynch l'ha aggiunta alla lista dei titoli sgraditi.

* In rialzo di oltre un punto percentuale lo stoxx oil&gas sulla scia del balzo dei prezzi del petrolio. Fra gli altri, il gruppo norvegese di engineering AKER KVAERNER AKVER.OL avanza di oltre due punti percentuali dopo aver ottenuto un contratto da circa 223 milioni di dollari.

* Tonico il comparto che riunisce le società minerarie , sostenuto dal ritorno del denaro sulle materie prime. BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) guadagna quasi due punti percentuali, ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) l'1,5% circa e ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) il 3%.

* Segno più per il settore chimico , che vede il gruppo agrochimico elvetico SYGENTA SYNN.VX balzare di oltre il 5% dopo aver alzato l'outlook sui profitti.

* Fuori dai principali panieri, il produttore di cioccolato BARRY CALLEBAUT (BARN.S: Quotazione) lascia sul terreno oltre il 5% dopo aver comunicato un utile del primo semestre fiscale inferiore alle attese.